Eylem Tok derdini mahkemeye yazdığı mektupla anlattı: Yemek yiyemiyorum, uyuyamıyorum

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran Eylem Tok mahkemeye mektup yazdı. Tok mektupta sağlık sorunlarından ve gelecek planlarından bahsetti.

Türkiye'nin gündemine oturan Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Ehliyetsiz kullandığı lüks araçla Aci’nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u ABD’ye kaçıran yazar Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı.

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"NÖBET GEÇİRDİM"

Milliyet'te yer alan habere göre Tok’un mektubunda “Yemek yemede, uyumada zorluk çekiyorum. Yiyecekleri midemde tutamıyorum ve önemli miktarda kilo kaybediyorum. 4 yıl önce epilepsi hastası olmaya başlamıştım. Hapishanede iki kez nöbet geçirdim. ABD’de oğlum için ve kendim için dil okuluna yazılacaktım. Sonunda da burada bir galeri açmayı umuyordum” ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

18 Haziran'da ayrı saatlerde mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Cihantimur'un avukatları "müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının çok kötü" olduğunu savunarak, ev hapsi veya yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş, ancak 21 Haziran'da yapılan Cihantimur'un ikinci duruşmasında hakim bu talebi reddetmişti.