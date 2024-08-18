Timur Cihantimur'un avukatları açıkladı! O kaçmadı, annesine itaat etti

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, ABD mahkemesine yeniden kefaletle serbest bırakılma talebinde bulundu. Avukatları savunmalarında Cihantimur'un kazadan kaçmadığını annesine itaat ettiğini öne sürdü.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu kazada yeni bir gelişme daha yaşandı. Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve ABD'ye kaçan ünlü Estetik Cerrah Bülent Cihantimur ve Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur tutsaklıktan kurtulmak için elinden geleni yapıyor.

VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre; Türkiye'nin talebi ile annesi ile birlikte tutuklanan Cihantimur'dan kritik hamle geldi.

CİHANTİMUR TALEBİNDE ISRARCI

Cihantimur'ın ABD'nin Newark şehrinde tutulduğu yerleşkede şiddete uğradığı öğrenildi.

Cihantimur'un avukatları 38 sayfalık bir dilekçe ile müvekkillerinin saldırının ardından psikolojisinin bozulduğunu öne sürdü. Avukatlar, psikiyatri raporu sunup Cihantimur'un kefalet serbest bırakılmasını istedi.

ABD mahkemesi, Cihantimur'un daha önce kaçma riski nedeniyle kefaletle serbest bırakılmasını reddetmişti.

"TİMUR KAZADAN KAÇMADI" SAVUNMASI

Avukatlar, psikiyatrik raporla tekrar ettikleri talepte Cihantimur'un Türkiye'deki kazadan kaçmadığını anne sözü dinlediğini söyledi.

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Avukatlar konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

9 Temmuz 2024 tarihli ret kararı yeniden gözden geçirilmelidir. Ciddi bir kaçma riski olmayan Timur Cihantimur kefaletle serbest bırakılabilir. Müvekkilimiz, ne yargı yetkisinden ne de kazadan kaçmıştır.

"ANNESİNE İTAAT ETTİ"

Türkiye'de kalmak yerine ABD’ye gelmeyi tercih etmiştir. Kaza sırasında on altı yaşındaydı ve annesinin ABD’deki yakınlarının yanına gitme kararına itaat etti. Ne kendine ait bağımsız maddi kaynakları var ne de seyahat belgesi.

GPS ile izlenerek koşullu tahliye edilerek Massachusetts'te yaşayan teyzesinin gözetimine verilmesi halinde nasıl kaçabilir. Toplum için herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır ve savcılıkta bunun aksini hiçbir zaman iddia etmemiştir. Tahliye kararının şartlar değiştiği için yeniden değerlendirilmesi gerekir.