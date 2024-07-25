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Hakime sunulan taslak metine göre Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilebilir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hakime sunulan taslak metine göre Eylem Tok, Türkiye&#039;ye iade edilebilir

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin gündeminde olan Eylem Tok davasında süreç devam ediyor. Murat Aci'nin ölümüne yol açan Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran Tok'un yakalanmasının ardından Türkiye'ye iade edildi mi, ne zaman edilecek bekleniyorken savcının hakime sunduğu taslak metin ortaya çıktı.

1 Mart günü Eyüpsultan'da meydana gelen olayda Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan kaza sonrası Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı. ABD'de yakalanan anne ve oğul davasında gelişme yaşandı.

EYLEM TOK TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ Mİ?

Tok, henüz Türkiye'ye iade edilmezken savcının hakime sunduğu taslak metin ortaya çıktı. Taslak metine göre Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilebilir. Ne zaman edileceği henüz belli olmazken dava sürüyor.

Massachusetts Bölge Başsavcı Yardımcısı Kristen A. Kearney, 11 Eylül'de gerçekleşecek olan iade duruşmasından önce taslak metini Hakim Donald Cabell’e sundu. Metinde ise Türkiye'ye iade kararı gerekçeleri yer aldı.

Hakime sunulan taslak metine göre Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilebilir - 1. Resim

 

Gazeteci Mehmet Sümer'in X hesabında paylaştığı tweet ise şöyle oldu:

"Eylem Tok'un Türkiye'ye iade taslak kararı yazıldı!

Eylem Tok dosyasına, savcının önerilen karar metni olarak, altında hakimin adının bulunduğu bir metin girdi. 11 Eylül'de yapılacak duruşma olmuş gibi yazılan metinde, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine karar verildiği ifade ediliyor!.

Söz konusu metnin sonuç bölümünde "BU NEDENLE, 18 U.S.C. § 3184 ve yukarıdaki bulgular uyarınca, Kaçak Eylem Tok'un Türk Ceza Kanunu'nun 281. maddesine aykırı olarak Delilleri Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme ve Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesine aykırı olarak Suçluyu Koruma suçlarından Türkiye'ye iadesini onaylıyorum" ifadeleri yer alıyor."

EYLEM TOK OLAYI NEDİR, SON DURUM NE OLDU?

1 Mart günü Eyüpsultan'da seyir halinde olan 3 ATV'den bir tanesinin arızalanması sonucu kenara tamir edilmek üzere çekilmişti. Bu esnada aynı yönde giden 2 araçtan bir tanesi ATV'ye çarparken 5 kişi arasında yer alan Oğuz Murat Aci vefat etti.

Kazaya sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un annesi yazar Eylem Tok ise oğlunu ilk olarak Mısır sonrasında da ABD'ye kaçırdı. İkili Amerika'da yakalanırken dava devam ediyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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