Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Oksijen dolum tesisinde patlama! Gazdan etkilenenler var

Oksijen dolum tesisinde patlama! Gazdan etkilenenler var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Oksijen dolum tesisinde patlama! Gazdan etkilenenler var
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Elazığ'da oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde patlama meydana geldi. Gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılırken patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

3 KİŞİ ETKİLENDİ

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 kişi gazdan etkilendi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Oksijen dolum tesisinde patlama! Gazdan etkilenenler var - 1. Resim

Tesisin sahibi Ali Rıza Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür can kaybımız yok. Bu fabrika oksijen ve asetilen dolum tesisidir. Patlama dolum esnasında olmuş. Arkadaş tüpü kapatayım derken patlama oluyor." dedi.

Polat, ihbar üzerine ilgili tüm ekiplerin geldiğini belirterek, kendilerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Nihal Candan öldü mü? Nihal Candan'ın sağlık durumu nasıl?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Saniyelerle yarıştı! Tek hamleyle öğrencisinin hayatını kurtardı - GündemSaniyelerle yarıştı! Tek hamleyle öğrencisinin hayatını kurtardıDEM Parti 'kuvvetle muhtemel' dedi! "Öcalan, parti lideriyle görüşecek" - Gündem"Öcalan, parti lideriyle görüşecek"İntihara kalkışan kadın için ekipler seferber oldu! O anları çekirdek yiyerek izlediler - Gündemİntihara kalkışan kadını böyle izledilerÜmit Özdağ hakkında karar verildi! - GündemÜmit Özdağ hakkında karar verildiBalık gibi istiflemiş! Bagaja kadar göçmen dolduran şahıs yakayı ele verdi - GündemBalık gibi istiflemiş! Yolda yakayı ele verdiFerdi Zeyrek'in ölümü tartışma konusu olmuştu! Avukatından açıklama geldi - GündemZeyrek'in ölümü ile ilgili dikkat çeken açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...