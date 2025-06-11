Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'KAAN' müjdesi! O ülkeye 48 adet satılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli muharip uçağımız KAAN'la ilgili bir müjde vererek, "İmzalanan anlaşmayla 48 adet 'KAAN' Endonezya'ya ihraç edilecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde tarihi bir adım daha atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli muharip uçak KAAN’ın Endonezya’ya ihraç edileceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan anlaşma kapsamında 48 adet KAAN uçağının Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya teslim edileceğini belirtti. Bu anlaşma, Türkiye savunma sanayi tarihinin en büyük ihracat sözleşmelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

ERDOĞAN DUYURDU: ENDONEZYA İLE ANLAŞMA TAMAM

Açıklama şu şekilde devam etti:

"Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek. KAAN’ın üretiminde Endonezya’nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak. Yerli ve millî savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Ortaya koyduğu irade ile anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan değerli mevkidaşım Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum.

📌KAAN uçağının özellikleri

Özellik Değer Kanat Açıklığı 13,4 m (44 ft) Kanat Alanı 71,6 m² (771 ft²) Uzunluk 20,3 m (66 ft) Yükseklik 5 m (16 ft) Azami Kalkış Ağırlığı 34.750 kg (76.500 lb) İtki 2 × 13.150 kgf (2 × 29.000 lb) Azami Hız 1.8 Mach (@ 40.000 ft) Servis Tavanı 16.764 m (55.000 ft) Pozitif / Negatif G Limiti +9 / -3,5 G

"EMEĞİ GEÇEN KARDEŞLERİME ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere KAAN’ın üretiminde ve Türkiye tarihinin bu rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyorum.

KAAN insansız savaş uçağı

Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum."

HALUK GÖRGÜN'DEN İLK MESAJ

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de bir paylaşım yaparak, şu ifadelere yer verdi:

"Bir asrı aşan havacılık yolculuğumuzda, şimdi kendi 5. nesil savaş uçağımızı dost ülkelerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın öncülüğünde, millî teknoloji hamlemiz sınırları aşıyor; Türk mühendisliğinin imzası, artık küresel güvenlik mimarisine yön veriyor. KAAN’ın Endonezya’ya ihracatına yönelik ilk resmî adım, Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın

@prabowo’nun huzurunda atıldı.

TUSAŞ ana yükleniciliğinde ve Endonezya’nın seçkin savunma sanayii firmalarıyla yürütülecek bu proje; ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve stratejik iş birliğinin en somut örneklerinden biri olacak.

"ECDADIN DUASI KABUL OLDU"

Bir zamanlar göğe bakıp “bir gün bizim de uçağımız olacak” diyen ecdadın duası, mühendislerimizin aklıyla, milletimizin kararlılığıyla birleşti. KAAN, Vecihi Hürkuş’tan Nuri Demirağ’a uzanan yerli havacılık serüvenimizin en ileri adımlarından birisidir. Her zaman daha iyisi ve ötesi için tüm sektör olarak çalışmaya devam edeceğiz"

ERDOĞAN, 'RAHATSIZ ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ' DEMİŞTİ

KAAN'ın gövdesine1 Mayıs 2023'te imzasını atacan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Muharip Uçağımızın ismi artık KAAN'dır. Rabbime bize bu günleri gösterdiği için hamdediyorum. İsim babası da Devlet Bey'dir. Şimdi bunlar birilerini çok rahatsız edecek. Diğer projelerimize neler dediler biliyorsunuz. Bunlara da maket diyeceklerdir. Her başarımızdan bunlar, suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyorlar. Hiç kusura bakmasınlar, biz bunları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Biz Türk milletiyiz, umut ettikleri hayallerden uyandırmaya KAAN ve Hürjet bile yeter. Buradaki coşku birilerini tedirgin ediyorsa demek ki doğru yoldayız. Daha fazlasını yapmak için daha çok çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.