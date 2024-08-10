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Ölümün böylesi! Tarlaya su çekecekti, akıma kapılarak can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ölümün böylesi! Tarlaya su çekecekti, akıma kapılarak can verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde tarlada su dinamosuna elektrik çekmek isteyen bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Çarşamba'nın Ordu Mahallesi’nde edinilen bilgiye göre, Ordu Mahallesi Muhtarı Sedat Arslan'ın oğlu Adem Arslan (32) tarlada su dinamosuna elektrik çekmek isterken akıma kapıldı. Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adem Arslan'ın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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