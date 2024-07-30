80 hektarlık alanın zarar gördüğü Kahramanmaraş yangınına torpil neden olmuş: Şaka için patlattık

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Temmuz 2024 11:59 - Güncelleme: 30 Temmuz 2024 12:19 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Kahramanmaraş'ta önceki gün çıkan, 18 saatte kontrol altına alınabilen ve 80 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, "Arkadaşlarıma şaka yapmak amaçlı torpil patlattık. Olaydan dolayı üzgünüm" dedi.