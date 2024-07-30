80 hektarlık alanın zarar gördüğü Kahramanmaraş yangınına torpil neden olmuş: Şaka için patlattık
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kahramanmaraş'ta önceki gün çıkan, 18 saatte kontrol altına alınabilen ve 80 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, "Arkadaşlarıma şaka yapmak amaçlı torpil patlattık. Olaydan dolayı üzgünüm" dedi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki gün Suçatı Mahallesi Fırnız Mesire Alanı yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
20 YAŞINDAKİ ŞAHIS TUTUKLANDI
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, yangına sebep olduğu değerlendirilen M.S. (20) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"ŞAKA AMAÇLI TORPİL PATLATTIK"
Zanlının ifadesinde, orman yangınını kasten çıkarmadığını iddia ederek, "Arkadaşlarıma şaka yapmak amaçlı torpil patlattık. Olaydan dolayı üzgünüm." dediği öğrenildi.
80 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRMÜŞTÜ
28 Temmuz Pazar günü Suçatı Mahallesi Fırnız Mesire Alanı yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 18 saatte kontrol altına alınmış, yangından 80 hektarlık alan etkilenmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı