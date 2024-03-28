Organize terör! Avrupa besliyor, hainler saldırıyor

Dağda gömülen şehirde biten PKK, bu sefer yurt dışındaki Türklere saldırıyor. Avrupa seyrediyor. Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesini ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesini istedi. Olayları değerlendiren emekli Büyükelçi Uluç Özülker “Avrupalılar açık açık göstermeseler de PKK’ya yönelik destek vermekten geri durmuyorlar. Türkiye’nin ayağa kalkmasını istemiyorlar” dedi.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Köşeye sıkışan PKK, Avrupa sokaklarını organize şekilde terörize etmeye başladı. Kalleşler Belçika’nın ardından Almanya’daki Türklere saldırdı. Hannover Başkonsolosluğu binası hedef alındı. Hamburg’da da PKK yandaşları polis eşliğinde, Belçika’daki terör örgütü sempatizanlarına destek yürüyüşü düzenledi.

"PKK BİZ VURDUKÇA KÖŞEYE SIKIŞIYOR"

Bu gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığı, Alman yetkililerle temasa geçti. Bakanlık, Türk vatandaşlarının ve diplomatik misyonların güvenliğinden Almanya’nın sorumlu olduğunu hatırlatarak “Köşeye sıkışmış olan PKK’nın Avrupa’daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığını görüyoruz. Vatandaşlarımızın sağduyusu sayesinde bu provokasyonlar daha büyük olaylara dönüşmedi. Bu tür tahriklere izin verilmemeli” denildi. Olaylarla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da “PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor. Bu defa yıllardır onlara müsamaha gösteren ülkelerde terör estiriyor. Yurt dışındaki kardeşlerimize sesleniyorum; içiniz ferah olsun. Türkiye Cumhuriyeti, bütün güç ve imkânlarıyla arkanızda. Teröristlerin, ırkçıların, Türk ve İslam düşmanlarının sizlere zarar vermesine asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"PKK'YA DESTEK VERİYORLAR"

Yaşananları gazetemize değerlendiren emekli Büyükelçi Uluç Özülker “Özellikle son dönemde Almanya’da ırkçılığa yönelik çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Açık açık göstermeseler de PKK’ya destek vermekten geri durmuyorlar. Ben görev yaptığım dönemden biliyorum Almanya’da Türklere karşı çok büyük bir kompleks var. Türkiye’nin kendi bölgesinde ayağa kalkmaması için ambargolar uygularlar. Hiçbir zaman Türkiye’ye yönelik yardımsever tutum içine girmediler. Bu ülkeler, Türkiye’yi rahatlatacak bir politika gütmezler ve adımlar atmazlar. Bu saldırılar ilk değil son da olmayacak” diye konuştu.

BAKAN TUNÇ: YANINIZDAYIZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınadı. Bakan Tunç, Türkiye olarak her zaman Türk vatandaşlarının yanında olduklarını ve saldırganlar hakkında başlatılan soruşturmayı yakından takip edeceklerini bildirdi.

"PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE SEMPATİ VE PROVOKASYON KABUL EDİLEMEZ"

Belçika Başbakanı De Croo, terör örgütü PKK yandaşlarının, ülkenin farklı yerlerinde Türkleri hedef alan saldırılarıyla ilgili konuştu. De Croo, “PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez. Şu mesajı açıkça vermek istiyoruz: Provokasyonlar durmalı. Şiddet olaylarına yurt dışından gelen çok sayıda kişinin de katıldığını tahmin ediyoruz” dedi.