Orhan Şen '40 yıl önce yoktu' deyip açıkladı: Önümüzdeki 5 gün gece uyku yok

Afrika ve Basra etkisinde olan yurt geneli yüksek nemle birlikte kavruluyor. Sıcak ve nemli havanın 28 Temmuz'a kadar devam edeceği bildirilirken Orhan Şen önümüzdeki 5 gün boyunca tropik gecenin etkili olacağını söyledi. 40 yıl önce bu hava olayını görmenin zor olduğunu aktaran Şen, gece sıcaklığın 28 dereceye kadar çıkacağını bildirdi.

Bugün İstanbul'un Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde yüzde 100'e ulaşan nem rekor kırdı. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, güne 28 derece civarında seyreden hava sıcaklığı ve az bulutlu gökyüzü ile başlayan İstanbul'da, gün boyu benzer hava şartlarının yaşanması beklenirken sıcaklıkların öğle saatlerinde 36 derece civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgaları etkili olmaya devam ediyor. Aynı verilere göre, pazartesi gününe kadar İstanbul'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülürken, yüzde 50-95 aralığında yüksek nem oranları ile bu sıcaklıkların ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilmesine neden olabilecek.

28 TEMMUZ'A KADAR KAVRULACAĞIZ

AKOM, tehlikeli sıcaklıkların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı olanların güneşli ortamda bulunmamaları konusunda uyardı. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

NEM GECE UYUTMAYACAK

Öte yandan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki 5 gün Türkiye'de 'tropik gece'nin etkili olacağını duyurdu. Prof. Dr. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, "Önümüzdeki 5 gün Türkiye'de tropik gece bölgeleri sarı ve kahverengi bölgeler.

Tropik gece: Gece minimum sıcaklığın 20 C üzeri olan merkezlerdir. Haritada bu geceler 25-28 C'lerdedir. Yani geceler de aşırı sıcak. 30-40 sene önce Türkiye'de tropik gece bulmak çok zordu" ifadelerini kullandı.