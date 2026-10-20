Orhan Şen tarih vererek uyardı! İstanbul'da gözler o güne çevrildi

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak yağışlara karşı uyarıda bulundu. Cuma akşamı İstanbul'da etkili olması beklenen yağışın yanı sıra gelecek hafta Güney Ege ve Akdeniz'de su baskını riskine dikkat çeken Şen, pastırma sıcakları için de kasım ayının ikinci haftasını işaret etti.

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Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkiye'yi bekleyen yağışlara ve pastırma sıcaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İSTANBUL'DA CUMA AKŞAMINA DİKKAT

Cuma günü Marmara Bölgesi'ne yağış geleceğini belirten Orhan Şen, yağışın Trakya'dan başlayacağını ve İstanbul'u da etkileyeceğini ifade etti. Yağışın yalnızca bir gecelik olacağını kaydeden Şen, beklenen yağışın hafif olmayacağını ancak aşırı seviyeye de ulaşmayacağını dile getirdi.

İstanbul için cuma akşamına dikkat çeken Şen, "Genel cuma akşamına İstanbul'da dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

5 İLDE SU BASKINI RİSKİ

Gelecek hafta Güney Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli, yer yer aşırı yağışların beklendiğini belirten Şen, bazı bölgelerde su baskınlarının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Antalya, Fethiye, Finike, Marmaris ve Bodrum'u sıralayan Şen, "Buralara dikkat edelim" diyerek vatandaşları uyardı.

Şen, gelecek haftanın sonuna doğru İstanbul ve Marmara Bölgesi dahil Türkiye'nin batı kesimlerinde de kuvvetli yağışların beklendiğini söyledi. Kasım ayının ilk haftasına işaret eden Şen, bu gelişmelerle ilgili zamanı geldiğinde yeniden bilgilendirme yapacaklarını belirtti.

PASTIRMA SICAKLARI KASIMIN İKİNCİ HAFTASINDA GELEBİLİR

Orhan Şen, açıklamasında pastırma sıcaklarının ne zaman görülebileceğine de değindi. Bu sıcaklıkların sanıldığı gibi çok yüksek sıcaklıklara işaret etmediğini belirten Şen, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının önemine dikkat çekti.

Pastırma sıcaklarının yaşandığı dönemlerde gece en düşük sıcaklıkla gündüz en yüksek sıcaklık arasındaki farkın yaklaşık 20 derece olduğunu ifade eden Şen, bu nedenle gece sıcaklıklarının da düşmesi gerektiğini söyledi.

Bu yıl pastırma sıcaklarının kasım ayının ikinci haftasında görülme ihtimali bulunduğunu belirten Şen, gündüz sıcaklıklarının henüz çok yüksek olmamasının bu tahminde etkili olduğunu dile getirdi.

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