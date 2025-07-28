Orman müdürleri alevlerle savaşı anlattı! Kor üstünde insanüstü gayret

Yangın felâketlerinin yarısının ziraat alanlarından kaynaklandığını belirten orman müdürleri, “İstanbul Valiliği, çiftçilere tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmeleri talimatını verdi. Bu, çok yerinde bir uygulama. Tüm yurtta uygulanmalı” dedi.

HABER MERKEZİ - Bilecik, Sakarya, Eskişehir, Tekirdağ, Çanakkale, Antalya, Karabük ve Bursa son bir hafta içinde orman yangınlarıyla dehşeti yaşayan illerimiz oldu. Kavurucu sıcaklar yangınları tetikledi. Yurdun dört bir tarafından felâket haberleri geldi. Binlerce hektar yeşil alan kül oldu. Yangınlarla birlikte ormana sınırı bulunan köyler de alevlerin etkisi altında kaldı.

Yangın söndürme çalışmasında bulunan orman müdürleriyle konuştuk. Yaşadıklarını şöyle anlattılar:

◼️Yangınla mücadele on bilinmeyenli denklem gibi. Rüzgâr, nem, sıcaklık, arazi şartları gibi birçok faktör var. Yangın sayısında geçen yıllara göre farklılık yok. Fakat bu yıl sıcaklar daha çok oldu. Nem kalmadı. Otlar kurudu. Her taraf benzine döndü. Yangınların sebebi çoğunlukla ihmal. Ama kesim motoruyla çalışırken, balya makinesinden, biçerdöverden de çıkabiliyor. Elektrik nakil hatları ve anız yakma işlemi de bir başka sebep. İstanbul Valiliği, çiftçilere 2 Ağustos’a kadar tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmeleri talimatını verdi. Bu, çok yerinde bir uygulama. Tüm yurtta uygulanmalı. Felaketlerin yarısı ziraat alanlarından kaynaklanıyor.

◼️Yangına karşı her türlü tedbir alınıyor. Ekip sayıları artırıldı. Mesela orman içlerine 50 metre genişliğinde yollar yapılıyor. Her 5 kilometrede bir havuzlar yapıldı. Fakat felâketin boyutu büyük olunca önünde hiçbir engel durmuyor. Yangın kendi rüzgârını oluşturup külleri savuruyor. Ateş atlama yapıp 600 metre ötedeki ağaçları tutuşturuyor. Afet durumuna ulaşınca dünyanın bütün helikopterlerini getir yeterli gelmiyor.

◼️Bazı köyler ve orman iç içe. Bu, çok büyük risk oluşturuyor. Bazen ormanı bırakıp köylerdeki yangını söndürmeye çalıştığımız oluyor. Buralar itfaiye teşkilatlarının sorumluluk alanında olmalı.

◼️Ormancılarımız insan üstü gayret gösteriyor, vatan savunması gibi mücadele veriyor. Türk ormancıların fedakârlığı dünyanın bütün ülkelerinde gıpta ile izleniyor. Fakat personel eksikliği yaşıyoruz. Bu yüzden vardiya usulüyle çalışamıyorlar. Bazen iki üç gün yangın ortasında uykusuz, yorgun savaşıyorlar. Bir yerde çalışma yapılırken başka yerde yangın başlıyor. Başka illere ekipler sevk ediliyor. Yeri geliyor bunların yangın bölgelerine ulaşmaları bir günü buluyor. O yorgunlukla söndürme çalışması yapıyorlar. Havada iyi bir noktaya gelindi. Karada daha çok ekip lazım.

◼️Medya çok bilinçli değil. İşçilere maske, kıyafet, filtre veriliyor. Daha çok geri hizmette olanların fotoğrafları ve videosu çekilerek ekipmansız çalışma yapıldığı gibi bir imaj oluşturulabiliyor.