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Ormanlar, yangın tehdidine karşı 14 İHA ve 368 kamerayla izleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaşanabilecek yangınların erken haber alınması için ormanların, 14 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 184 kuledeki 368 kamerayla 7 gün 24 saat izlendiğini bildirdi.​​​​​​​

Yumaklı, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz'un orman yangınlara yönelik alınan tedbirlerle ilgili yazılı soru önergesini cevapladı.

Bu yıl ülke genelinde 105 helikopter, 26 uçak ve 14 İHA'nın orman yangınlarına müdahale için hazırlandığını aktaran Yumaklı, ayrıca 184'ü akıllı kule olmak üzere 776 gözetleme kulesinin, 1686 arazöz ve 2 bin 655 ilk müdahale aracının bulunduğunu kaydetti.

Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede, 15 bin 500 yangın işçisinin, 4 bin teknik personelin, 5 bin 500 orman muhafaza memuru ve 122 bin gönüllünün yer aldığını belirtti.

Ormanlar, yangın tehdidine karşı 14 İHA ve 368 kamerayla izleniyor - 1. Resim

Orman yangını riskini azaltmak için de çeşitli çalışmalar yapıldığının altını çizen Yumaklı, "2020 yılında dünyada ikinci, Avrupa'da ilk ülke olarak İHA'lar yangın tespiti ve yönetiminde kullanılmaya başlanmıştır. Yangınları erken haber almak adına 14 İHA kullanılmaktadır. Ayrıca 184 kulede 368 kamera ile ormanlarımız 7 gün 24 saat izlenmektedir." bilgisini paylaştı.

Ormanlar konusundaki duyarlılığın artırılması için eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğünü bildiren Yumaklı, kamu spotları ve belgesellerle de bu konuda bilgilendirmeler yapıldığını kaydetti.

Bakan Yumaklı, "Ormanlarımızın atıklardan temizlenmesi ve yol kenarındaki yanıcı maddelerin azaltılmasına yönelik 'Orman Benim' kampanyası başlatılmıştır. Yangın önleme tesisleri yapılarak ve mevcut tesislerin bakımı tamamlanarak çıkabilecek yangınların büyüme riski azaltılmaya çalışılmaktadır." ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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