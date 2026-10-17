Osman Gazi, Mavi Vatan'a uğurlandı! 20 yıl boyunca görev yapacak

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, Mavi Vatan'daki görev yerine uğurlandı. Törene video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Osman Gazi Mavi Vatan'ın ilk fabrikasıdır" dedi. Erdoğan, 20 yıl boyunca Sakarya Gaz Sahası'nda görev alacak Osman Gazi'nin önemine vurgu yaparak "Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak, 2027'den itibaren her 3 haneden 1'i yerli doğal gazımızı kullanacak" ifadelerini kullandı.

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AKİF BÜLBÜL - Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz işleme tesisi Osman Gazi görev yeri olan Sakarya Gaz Sahasına uğurlandı.

Bakan Bayraktar, 2027'de yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin Sakarya sahasındaki gaz üretimini günlük 20 milyon metreküpe yükselteceğini aktardı.

Osman Gazi, Mavi Vatana uğurlandı! 20 yıl boyunca görev yapacak

ERDOĞAN'DAN VİDEOLU MESAJ: MAVİ VATAN'IN İLK FABRİKASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'taki Filyos Limanı'nda düzenlenen "Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu Uğurlama Töreni"ne gönderdiği video mesajda, al bayrağın renkleriyle süslenen Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun ülkeye, millete hayırlı hizmetlerinin olmasını Allah'tan niyaz ettiğini söyledi.

Erdoğan, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun Türkiye Yüzyılı vizyonunun denizlerdeki karşılığı "mavi vatan"ın ilk fabrikası olduğunu belirterek, "Üzerinde bulunan 21 farklı ünite ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki kuyulardan aldığı gazı işleyecek, deniz altına döşenmiş borularla Filyos'a gönderecektir. Böylece Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak, 2027 yılı başından itibaren her 3 haneden 1'i yerli doğal gazımızı kullanacak." dedi.

Osman Gazi, Mavi Vatana uğurlandı! 20 yıl boyunca görev yapacak

Temmuz 2024'te ilk yüzer üretim platformunu Türkiye'ye kazandıracaklarını açıkladığını, geçen yıl mayısta da ismini "Osman Gazi" olarak belirledikleri platformu Dolmabahçe Sarayı'ndan Filyos'a uğurladıklarını hatırlatan Erdoğan, "Bugün ise enerji tarihimizde yepyeni bir sayfa açıyoruz. Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan Osman Gazi'yi görev yerine, Karadeniz'e yolcu ediyoruz. Osman Gazi, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun denizlerdeki karşılığı olan 'mavi vatan'ın ilk fabrikasıdır." ifadelerini kullandı.

Osman Gazi, Mavi Vatana uğurlandı! 20 yıl boyunca görev yapacak

YERLİ GAZ ÜRETİMİNDE DEV ADIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Gazi'nin 298,5 metre uzunluğu, 56 metre genişliği, 29,5 metre derinliği ve 140 personeliyle yüzen bir enerji kalesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Üzerinde bulunan 21 farklı ünite ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki kuyulardan aldığı gazı işleyecek, deniz altına döşenmiş borularla Filyos'a gönderecektir. Böylece Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak, 2027 yılı başından itibaren her 3 haneden 1'i yerli doğal gazımızı kullanacak. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu vizyoner projeye emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, platformda görev yapacak tüm personelimize başarılar diliyorum."

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