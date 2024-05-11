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Osmaniye'de dev kayalar düştü, 3 bölge ulaşıma kapatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde dev kayaların düşmesi sonucu 3 köy yolu ulaşıma kapandı. Bölgede can kaybı yaşanmazken, ekipler yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Çatak Köyü girişinde dağlık alandan kopan kayalar yola düştü. Yola düşen devasa kayalar; Çatak, Yeni Farsak ve Yeşilyurt köy yollarını trafiğe kapattı.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Bölgede herhangi bir can ve mal kaybı olmazken bölgeye Osmaniye İl Özel İdaresi tarafından bölgeye iş makinaları ve kırıcılar gönderildi. Bölgede çalışmalara başlayan İl Özel İdaresi ekipleri, büyük kayaları iş makinası gücüyle kaldırılamadı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Durum üzerine kayaların kırıcılar ile parçalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmaların uzun süreceğinden dolayı vatandaşlar konuyla ilgili bilgilendirildi.Bölgede yaşayan vatandaşlar can kaybının yaşanmamasından ve ekiplerin yolun açılması için çalışmalara başlamasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Osmaniye'de dev kayalar düştü, 3 bölge ulaşıma kapatıldı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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