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Otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı! Ekipler seferber oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Malatya'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı. Mahalledeki bazı evleri de etkileyen yangına müdahale sürüyor.

Malatya'nın Kale ilçesi Üçdeğirmen Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede geniş alana yayılan ve mahalledeki evlere de sıçrayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kale Kaymakamı Onur İnce de bölgede incelemelerde bulundu.

Otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı! Ekipler seferber oldu - 1. Resim

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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