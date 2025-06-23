Otobüste başörtülü kadına küfür eden hadsiz hakkında karar verildi! İşte ilk ifadesi

Denizli'de 2 yaşındaki kızıyla birlikte otobüse binen tesettürlü kadına küfür eden kadın, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Saldırgan kadın, ifadesinde sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu.

Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda; Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Denizli Valiliği-Gerzele Mahallesi güzergahında çalışan 540 nolu hat otobüsüne, Akkonak Parkı durağından yanındaki 2 yaşındaki kızı ile binen tesettürlü kadın, daha yerine oturmadan otobüste bulunan bir başka kadın tarafından sözlü saldırıya uğradı.

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"DEFOLUN GİDİN BURADAN"

Kadın tüm uyarılara rağmen saldırgan tavrına devam ederek, "Defolun gidin lan buradan. Siz kimsiniz? Çıkarın bunu buradan" sözleriyle hakaretlerini sürdürünce arbede yaşandı.

ÇOCUĞU DA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kadınlar otobüstekiler tarafından ayrılırken, tesettürlü kadının 2 yaşındaki minik kızı gözyaşlarına boğuldu. Ağlayan çocuğu diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Her iki kadının birbirinden şikayetçi olduğu olayın ardından, tehdit ve hakaretlerde bulunan 57 yaşındaki S.E. "Kasten Yaralama, Hakaret ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltına alındı.

"YANLIŞ ANLAŞILDIM" DEDİ, SERBEST KALDI

Tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden, toplu taşıma aracında hakaret eden şüpheli S.E., ifade işlemlerinin ardından Denizli Adliyesine sevk edildi. Tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkartılan Bugün adliyeye sevk edilen ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunan S.E., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

BAKANLIKTAN ANNE VE ÇOCUĞUNA DESTEK

Yaşanan olayın ardından anne ve çocuğuyla görüşen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Denizli’de gerçekleşen olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Söz konusu olayda mağdur olan anne ile görüşme gerçekleştirilmiş olup hem anne hem de çocuğu için psikososyal destek planlaması yapılmıştır. Olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında başlatılan hukuki sürece müdahil olacak ayrıca ‘nefret ve ayrımcılık’ suçu kapsamında suç duyurusunda bulunarak, Bakanlık olarak olayın yakın takipçisi olacağız" ifadeleri kullanıldı.