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Otogar mescidinde şüpheli ölüm! Her şeyi otopsi çözecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Otogar mescidinde şüpheli ölüm! Her şeyi otopsi çözecek

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, şehirlerarası otobüs terminalinin mescidinde 1 kişi ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şahıs, uyumak için otogarın mescidine girdi. Üzerinden vakit geçmesine rağmen uyanmayan şahsı vatandaşlar uyandırmak istedi. Ancak şahısın tepki vermemesi üzerine çevrede bulunanlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. 

Otogar mescidinde şüpheli ölüm! Her şeyi otopsi çözecek - 1. Resim

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. 

Otogar mescidinde şüpheli ölüm! Her şeyi otopsi çözecek - 2. Resim

ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri mescidin çevresine şerit çekerek olay yerinde inceleme yaptı. Şahsın kesin ölüm sebebi yapılan incelemenin sonucunda belli olacak. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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