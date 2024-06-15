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Arıların soktuğu genç ölümden döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Arıların soktuğu genç ölümden döndü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arıların soktuğu gencin alerjik reaksiyon sonucu solunumu durdu. Ekiplerin müdahale ettiği genç, hastanede tedavi altına alındı.

İnegöl ilçesi Hamzabey mahallesinde edinilen bilgiye göre, bal kovanlarına yaklaşan Bahadır Y.'ye (32) arılar saldırdı. Arıların kendisini sokması sonrası, alerjik reaksiyon sonucu solunumu duran genci gören yakınları, ne yapacağını şaşırdı.

EKİPLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Başka bir vaka için mahalleye gelen 112 Acil Servis ekipleri, solunumu duran gence müdahale ederek hayata döndürdü. Genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, konuyla ilgili tahkikat sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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