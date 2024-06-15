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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar yaşanmıştı! Yolu kapatan şüpheli tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dün akşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şüpheli tutuklandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün akşam aracını durduran ve elinde kırmızı kablolu pim taşıdığı için trafiğin kapatılmasına neden olan şüpheli R.C.Ç'nin, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme şahsın tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, şüphelinin, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar yaşanmıştı! Yolu kapatan şüpheli tutuklandı - 1. Resim

KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILMIŞTI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün duran otomobilin yanına giden polis ekipleri, sürücü koltuğunda oturan kişinin elinde kırmızı kablolu pim olduğunu görünce, köprü tedbir amacıyla trafiğe kapatılmıştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar yaşanmıştı! Yolu kapatan şüpheli tutuklandı - 2. Resim

SMA HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKMEK İSTEMİŞ

Olay yerine Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, takviye kuvvet ve müzakereci polisler sevk edilmiş, araçtaki R.C.Ç'nin ekiplere, SMA hastalarına devletin yardım etmesi için böyle bir eyleme başvurduğunu ve bir devlet büyüğü ile görüşmek istediğini söylediği öğrenilmişti. Yaklaşık bir saat süren görüşmelerin ardından şüpheli, polis ekiplerince teslim alınmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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