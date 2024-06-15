"SMA" eylemi yapıp köprüyü trafiğe kapatmıştı! İfadesi ortaya çıktı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Dün akşam saatlerinde üzerinde 'SMA' yazılı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü trafiğe kapatan R.C.Ç. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs emniyetteki ifadesinde, SMA hastası çocuklara dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığını ve pişman olmadığını söyledi.
Dün akşam 22.00 sıralarında bipolar hastası olduğu belirtilen R.C.Ç., üzerinde "SMA" yazan otomobil ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatmıştı. Polislerin 1,5 saatlik uğraşı sonucu ikna edilen şahıs, teslim olduktan sonra köprü yeniden trafiğe açıldı.
OLAY SONRASI GÖZALTINA ALINDI
Olay nedeniyle gözaltına alınan şahıs Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi.
İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Köprüde "SMA" eylemi yapan R.C.Ç.'nin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. R.C.Ç, ifadesinde SMA hastası çocuklara dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığını ve pişman olmadığını söylediği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı