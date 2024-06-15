"SMA" eylemi yapıp köprüyü trafiğe kapatmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Haziran 2024 14:43 - Güncelleme: 15 Haziran 2024 14:48 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Dün akşam saatlerinde üzerinde 'SMA' yazılı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü trafiğe kapatan R.C.Ç. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs emniyetteki ifadesinde, SMA hastası çocuklara dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığını ve pişman olmadığını söyledi.