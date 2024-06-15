Operasyonun önüne geçen anlar! Balkondan atlamaya çalıştı, polis kurtardı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Haziran 2024 16:30 - Güncelleme: 15 Haziran 2024 17:02 - Güncelleme:

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İstanbul Güngören'de polis ekipleri, DEAŞ terör örgütüyle ilgili operasyon kapsamında bir eve baskın düzenledi. Evde bulunan şüpheli, polisi görünce kendini balkondan atmak istedi. O anlar kameralara yansırken kadın, ekipler tarafından kurtarıldı.