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Operasyonun önüne geçen anlar! Balkondan atlamaya çalıştı, polis kurtardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Güngören'de polis ekipleri, DEAŞ terör örgütüyle ilgili operasyon kapsamında bir eve baskın düzenledi. Evde bulunan şüpheli, polisi görünce kendini balkondan atmak istedi. O anlar kameralara yansırken kadın, ekipler tarafından kurtarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, dün gece saatlerinde Güngören'de DEAŞ terör örgütüne yönelik bir operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİ BALKONDAN ATLAMAYA KALKTI

Düzenlenen operasyon sıradan bir şüpheli kadın, polisi görünce balkondan atlamaya kalkıştı. Balkon korkuluklarından tutunan kadın polis tarafından kurtarıldı. Yaşanan anlara ilişkin görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedilirken 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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