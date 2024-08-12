Otomobil bariyerlere çarptı; uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde seyir halindeki otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada otomobildeki uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti.
Sabaha karşı ilçenin Günkırı beldesi mevkiinde uzman Çavuş Seyit Ali Tunç yönetimindeki 65 ACJ 533 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Meydana gelen kazada 33 yaşındaki Seyit Ali Tunç ve hemşire olan eşi Kamile İrem Tunç (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araçtan ekiplerin müdahalesiyle çıkarılan Tunç çiftinin cenazeleri hastaneye kaldırıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı