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Otomobil takla attı! Feci kazada polis memuru hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kırıkkale, Trafik Kazası, Yaralılar, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla attı. Feci kazada 2 kişi yaralanırken polis memuru olduğu öğrenilen Muhammed Şirin Yazıcı hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde Kırıkkale-Konya kara yolu üzerindeki Hacılar Beldesi yakınlarında S.Ö. idaresindeki 39 BA 184 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Otomobil takla attı! Feci kazada polis memuru hayatını kaybetti - 1. Resim

3 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen trafik kazasında sürücü S.Ö. (27) ile yolculardan H.C.U. (27) ve Muhammed Şirin Yazıcı (30) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil takla attı! Feci kazada polis memuru hayatını kaybetti - 2. Resim

POLİS MEMURU KURTARILAMADI

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenilen Muhammed Şirin Yazıcı, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücü ile polis memuru H.C.U.'nun tedavisi sürüyor. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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