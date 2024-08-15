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Otomobil traktöre çarptı, ortalık kan gölüne döndü! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin'de dün akşam saatlerinde bir otomobil, traktöre çarptı. Araçlar hurdaya dönerken feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Dün akşam Mardin-Diyarbakır yolunda plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak traktöre çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Otomobil traktöre çarptı, ortalık kan gölüne döndü! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığını belirledi. Ölenler ve yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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