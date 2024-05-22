Otomobilin çarptığı genç öğretmen hayatını kaybetti

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Çürük'e otomobil çarptı. 26 yaşındaki öğretmen, kazada hayatını kaybetti.

20 Mayıs günü Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı’nda 8 aylık hamile L.K. yönetimindeki 01 LD 400 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fen Bilgisi Öğretmeni Merve Çürük'e (26) çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı L.K. ile Merve Çürük hastaneye kaldırıldı. Merve Çürük doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, L.K.'nin bebeğinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORMUŞ

Bir süre önce sevgilisiyle nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı bildirilen öğretmenin cenazesi, otopsinin ardından Kozan ilçesinde toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.