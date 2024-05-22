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Otomobilin çarptığı genç öğretmen hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kaza, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Çürük'e otomobil çarptı. 26 yaşındaki öğretmen, kazada hayatını kaybetti.

20 Mayıs günü Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı’nda 8 aylık hamile L.K. yönetimindeki 01 LD 400 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fen Bilgisi Öğretmeni Merve Çürük'e (26) çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı L.K. ile Merve Çürük hastaneye kaldırıldı. Merve Çürük doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, L.K.'nin bebeğinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Otomobilin çarptığı genç öğretmen hayatını kaybetti - 1. Resim

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORMUŞ

Bir süre önce sevgilisiyle nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı bildirilen öğretmenin cenazesi, otopsinin ardından Kozan ilçesinde toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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