Osmaniye'de dehşet evi! Jandarma 3 ceset buldu, olayın aslı ortaya çıktı

Osmaniye'de ihbar üzerine harekete geçen ekipler bir evde 2 kişinin cesedini buldu. Bölgede inceleme yapan jandarma evin yakınlarında bir kişinin daha cansız bedenini gördü. Kan donduran olayın aslı ortaya çıktı...

Olay, Sumbas ilçesine bağlı Gaffarlı köyü Şırnak mahallesinde bulunan bir evde yaşandı. Evin yakınında ceset gören mahalleli durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi.

jandarma 3 CESET BİRDEN BULDU

Olay yerine giden ekipler, evin içinde Yusuf (45) ve eşi Şadiye Özerli'nin (41) tüfekle vurulmuş halde cansız bedenlerini buldu. Evin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde ise Şadiye Özerli'nin kardeşi Ahmet Cengiz ölü olarak bulundu.

ABLASINI VE ENİŞTESİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETMİŞ!

Ekiplerin yaptığı araştırmada, Ahmet Cengiz'in ablası ve ablasının eşini tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Özerli çiftçi ve Cengiz'in cansız bedenleri morga kaldırıldı.