Yeni Parti'nin "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla gerçekleştirdiği 1. Olağan Kurultayı, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin belirlenmesiyle tamamlandı.

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Kurultay öncesinde 80'den 150'ye çıkarılması planlanan PM üye sayısı, son dakika düzenlemesiyle 160'a yükseltildi.

Bu arada, Veli Ağbaba ve Bülent Tezcan kendi istekleri doğrultusunda PM listesine alınmadı.

Özel, şaibeli isimlere sahip çıktı! Tartışmalı isimleri yönetime dâhil etti

Mutlak butlan tartışmalarına konu olan süreçte adı geçen milletvekillerinden Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Umut Akdoğan yeni PM'ye girdi.

Özel'in yeni PM'sinde yer alan Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer de çeşitli rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmişti.

Özel, şaibeli isimlere sahip çıktı! Tartışmalı isimleri yönetime dâhil etti

Öte yandan, Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan isimleri tehdit ettiği yönündeki açıklamalarıyla tartışma konusu olan eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik'i de YDK üyeliğine getirdi.

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