Özel’den Erdoğan’a ziyaret jesti! Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı

CHP Genel Merkezinin önündeki bayraklar arasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak da asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 18 yıl önce Başbakanlığı döneminde, CHP Genel Merkezinin yeni binasının açılışı sebebiyle o dönemki Genel Başkan Deniz Baykal’ı ziyaret etmişti.

KIRMIZI HALI SERDİLER

Ziyaret öncesi CHP Genel Merkezinde ve çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Bölgede âdeta kuş uçurtulmadı. Yerli ve yabancı basın mensupları ziyarete yoğun ilgi gösterdi. Basın mensupları için genel merkez bahçesinde koridor oluşturuldu.

Aynı şekilde televizyon kanalları da görüşmenin öncesi ve sonrasını canlı yayın olarak izleyicilere aktardı. Görüşme öncesi ve sonrasında hem Erdoğan hem Özel basın mensuplarını el sallayarak selamladı. Erdoğan’ın giriş yapacağı kapıdaki kırmızı halı ve camlar temizlendi. CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşıladı. Özel, aynı şekilde Cumhurbaşkanı giderken de arabasına kadar uğurladı.

İadeiziyarette Erdoğan kahve içerken, Özel mor reyhan çayı içti. Mor reyhan çayı Özel’in genel başkan olmasıyla birlikte menüye girdi. Özgür Özel’e Erdoğan, Türkiye’nin çeşitli bölgelerini temsil eden zeytinyağı ve çifte kavrulmuş lokum hediye ederken, Özel, Erdoğan’a, Paşabahçe’nin “Gururla” koleksiyonundan “Payidar Gondol” isimli parçayı hediye etti.