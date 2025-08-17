Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Özel’in politikası devlet düşmanlığı! CHP lideri Hakan Fidan’ı neden hedef aldı?

Özel’in politikası devlet düşmanlığı! CHP lideri Hakan Fidan’ı neden hedef aldı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özel’in politikası devlet düşmanlığı! CHP lideri Hakan Fidan’ı neden hedef aldı?
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, “Özgür Özel’in Hakan Fidan’dan daha çok devlete karşı bir kastı var. CHP uzun zamandır dışarıdan güdümlü bir parti hâline getirildi. Özel’in hedefi Fidan değil bizzat devletin kendisidir.” dedi.

CEMAL EMRE KURT - Son dönemde mitinglerinde özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün de çok sert ifadeler kullandı. Özel’in Fidan’ı hedef almasının arka planını Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ’a sorduk. CHP’de kişi değişse de anlayışın değişmediğini belirten Başbuğ “Bu bir bayrak yarışı gibi. CHP’nin uzun zamandır dışarıdan güdümlü olduğunu düşünüyorum. CHP, Deniz Baykal sonrası bir güç tarafından dizayn edildi ve bu dizayn hâlen devam ediyor. Bugün partinin başında olan yöneticiler, o gücün arzu ettiği isimler” dedi.

ÖZEL ÇIRPINDIKÇA BATIYOR

Hükûmetin uyguladığı dış politikaya desteğin toplumda yüzde 90 seviyelerinde olduğunu söyleyen Başbuğ Özgür Özel ise çırpındıkça batıyor; kendi çalıyor, kendi oynuyor. Bugün Süveyda’da yaşananlar, İsrail’in uygulamaları, SDG, PKK, YPG gibi yapıların İsrail’le birlikte hareket ederek bölgede önce Suriye’nin yeni hükûmetine, ardından aşiretlere ve nihayetinde Türkiye’ye yönelttikleri söylemler… Bunlar tiyatro mu? Dolayısıyla Özgür Özel’in tavrı, devletle olan bir düşmanlık üzerinden şekilleniyor. Hatta Hakan Fidan’dan daha çok devlete karşı bir kastı olduğunu düşünüyorumifadelerini kullandı.

KİMSE CİDDİYE ALMIYOR

Başbuğ “Şu an Hakan Fidan hedefte ama yarın bir başkası Dışişleri Bakanı olsa, devletin uyguladığı politikaya karşı yine Özgür Özel ve temsil ettiği akıl çıkacaktır. Ancak ne halk ne CHP’liler bu söylemleri ciddiye alıyor. CHP’nin son zamanlarda izlediği siyaset ve içindeki handikaplar, partinin çöküşünü hızlandırıyor. Bu durum mutlaka sandığa da yansır diye düşünüyorum. Bu, aslında kendi yaptıkları uygulamaları karşı tarafa yıkma çabasıdır. FETÖ döneminde de bunu çok gördük. FETÖ ne yaptıysa, hep karşı tarafa yıktı. Aynı aklın farklı biçimde sahaya yansıdığını bugün de görüyoruz”diye konuştu.

İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Başbuğ şunları söyledi:

"Özgür Özel, eğer devletin bilgilerini çaldırmakla ilgili suçlamalarda bulunuyorsa, önce Ekrem İmamoğlu’na bakmalı. İmamoğlu’nun belediye başkanlığını kazandığı ilk dönemde, itiraz süreci devam ederken İstanbul’un tüm verilerini kopyalattığı ve bu kopyaların şu anda Londra’da bulunduğu iddiaları, mahkeme kayıtlarına geçmiş durumda, diye biliyorum… TikTok’çu demek ya da buna benzer ifadeler kullanmak, makamı ve kişiyi itibarsızlaştırmak içindir. Amaç budur."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tel Aviv'de yüzlerce kişi Netanyahu'ya karşı toplandı! "Bu yalnızca başlangıç"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Suyumuz tükeniyor! İstanbul’un 4 Ankara’nın 3 İzmir’in 2 aylık suyu kaldı - Gündemİstanbul, Ankara ve İzmir'in ne kadar suyu kaldı?MHP'den 'terörsüz Türkiye' buluşmasında net mesaj: Emperyal güçlerin alayına birden rest çekmektir - GündemMHP'den 'terörsüz Türkiye' buluşması!Suriye'de şiddetli patlama! Şam'da halk paniğe kapıldı - GündemSuriye'de şiddetli patlama! Şam'da halk paniğe kapıldıTrump'ın karısı Melania Trump, Putin'e mektup yazdı! ABD Başkanı Alaska'da bizzat teslim etti - GündemTrump'ın karısı Melania, Putin'e mektup yazdı!İdlib Düzileri'nden Süveyda'ya çağrı: İsrail'in elbisesi kimseyi sıcak tutmaz - Gündemİdlib Düzileri: İsrail'in elbisesi kimseyi sıcak tutmazBakan Fidan'dan Alaska diplomasisi! Rusyalı ve Ukraynalı mevkidaşları ile görüştü - Gündem"Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır"
Sonraki Haber Yükleniyor...