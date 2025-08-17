Özel’in politikası devlet düşmanlığı! CHP lideri Hakan Fidan’ı neden hedef aldı?

CEMAL EMRE KURT - Son dönemde mitinglerinde özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün de çok sert ifadeler kullandı. Özel’in Fidan’ı hedef almasının arka planını Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ’a sorduk. CHP’de kişi değişse de anlayışın değişmediğini belirten Başbuğ “Bu bir bayrak yarışı gibi. CHP’nin uzun zamandır dışarıdan güdümlü olduğunu düşünüyorum. CHP, Deniz Baykal sonrası bir güç tarafından dizayn edildi ve bu dizayn hâlen devam ediyor. Bugün partinin başında olan yöneticiler, o gücün arzu ettiği isimler” dedi.

ÖZEL ÇIRPINDIKÇA BATIYOR

Hükûmetin uyguladığı dış politikaya desteğin toplumda yüzde 90 seviyelerinde olduğunu söyleyen Başbuğ “Özgür Özel ise çırpındıkça batıyor; kendi çalıyor, kendi oynuyor. Bugün Süveyda’da yaşananlar, İsrail’in uygulamaları, SDG, PKK, YPG gibi yapıların İsrail’le birlikte hareket ederek bölgede önce Suriye’nin yeni hükûmetine, ardından aşiretlere ve nihayetinde Türkiye’ye yönelttikleri söylemler… Bunlar tiyatro mu? Dolayısıyla Özgür Özel’in tavrı, devletle olan bir düşmanlık üzerinden şekilleniyor. Hatta Hakan Fidan’dan daha çok devlete karşı bir kastı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

KİMSE CİDDİYE ALMIYOR

Başbuğ “Şu an Hakan Fidan hedefte ama yarın bir başkası Dışişleri Bakanı olsa, devletin uyguladığı politikaya karşı yine Özgür Özel ve temsil ettiği akıl çıkacaktır. Ancak ne halk ne CHP’liler bu söylemleri ciddiye alıyor. CHP’nin son zamanlarda izlediği siyaset ve içindeki handikaplar, partinin çöküşünü hızlandırıyor. Bu durum mutlaka sandığa da yansır diye düşünüyorum. Bu, aslında kendi yaptıkları uygulamaları karşı tarafa yıkma çabasıdır. FETÖ döneminde de bunu çok gördük. FETÖ ne yaptıysa, hep karşı tarafa yıktı. Aynı aklın farklı biçimde sahaya yansıdığını bugün de görüyoruz”diye konuştu.

İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Başbuğ şunları söyledi:

"Özgür Özel, eğer devletin bilgilerini çaldırmakla ilgili suçlamalarda bulunuyorsa, önce Ekrem İmamoğlu’na bakmalı. İmamoğlu’nun belediye başkanlığını kazandığı ilk dönemde, itiraz süreci devam ederken İstanbul’un tüm verilerini kopyalattığı ve bu kopyaların şu anda Londra’da bulunduğu iddiaları, mahkeme kayıtlarına geçmiş durumda, diye biliyorum… TikTok’çu demek ya da buna benzer ifadeler kullanmak, makamı ve kişiyi itibarsızlaştırmak içindir. Amaç budur."