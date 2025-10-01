Resmi Gazete'de yayımlandı: Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumlar listesi güncellendi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kararları çerçevesinde mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumların listesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmî Gazete’de yayımlanan karar, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1718 (2006) ve 2231 (2015) sayılı kararlarının uygulanmasına ilişkin 24/2/2021 tarihli ve 3578 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının EK-5 sayılı listesinde değişiklik yapılmasına dair karar” başlığını taşıyor.

Karara göre, mal varlığı dondurulan kişi ve kuruluşların bulunduğu listede değişiklik yapılmasına ve ekin yürürlüğe konmasına 7262 sayılı “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun”un 2. ve 3. maddeleri uyarınca karar verildi.

1 Ekim 2025 tarihli ve 10438 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekiyle EK-5 listesine, kararda belirtilen kişi ve kuruluşlar eklendi. Kararda, mal varlıkları dondurulan kişi ve kuruluşların, söz konusu kararlara karşı Denetim ve İşbirliği Komisyonu aracılığıyla BMGK’ye başvurabileceği de belirtildi. Karar, yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve hükümleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanacak.

MAL VARLIĞI DONDURULAN KİŞİ VE KURULUŞLARIN LİSTESİ

Mal varlığı dondurulan kişiler şunlar:

Dawood Agha-Jani, Amir Moayyed Alai, Behman Asgarpour, Mohammad Fedai Ashiani, Abbas Rezaee Ashtiani, Haleh Bakhtiar, Morteza Behzad, Seyyed Hussein Hosseini, Ali Hajinia Leilabadi, Hamid-Reza Mohajerani, Jafar Mohammadi, Ehsan Monajemi, Houshang Nobar, Mohammad Qannadi, Amir Rahimi, Javad Rahiqi, Abbas Rashidi, M. Javad Karimi Sabet, Seyed Jaber Safdari ve Ghasem Soleymani.

Mal varlığı dondurulan kuruluşlar ise şöyle sıralandı:

İran Atom Enerjisi Kurumu, Bank Sepah ve Bank Sepah International, İsfahan Nükleer Yakıt Araştırma ve Üretim Merkezi (NFRPC), İsfahan Nükleer Teknoloji Merkezi (ENTC), First East Export Bank, İrano Hind Shipping Company, Irisl Benelux NV, Jabber İbn Hayan, Karaj Nükleer Araştırma Merkezi, Kavoshyar Company, Mesbah Energy Company, Modern Industries Technique Company, Novin Energy Company, Tarım ve Tıp Nükleer Araştırma Merkezi, Pars Trash Company, Pishgam Energy Industries, South Shipping Line İran ve Tamas Company.