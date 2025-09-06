Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

26 Kasım 2021'de kabul edilen, "1992 Uluslararası Şeker Anlaşması"nda yapılan değişikliklerin onaylanmasına ilişkin karara göre bu anlaşmayla, şeker ham maddelerinden biyoenerji ve yakıt etanolü üretimi de dahil olmak üzere şeker ve tatlandırıcıların yanı sıra ilgili konularla bağlantılı gelişmiş uluslararası işbirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Anlaşmanın amaçları arasında şunlar da yer alıyor:

"Şeker ve tatlandırıcı pazarlarının yanı sıra şeker endüstrisi yan ürünleri ve şeker ham maddeleri bazlı yakıt etanolü pazarları hakkında hükümetler arası istişareler için bir forum sağlamak, dünya şeker piyasası ve diğer tatlandırıcıların yanı sıra biyoenerji ve şeker ham maddeleri bazlı yakıt etanolü hakkında bilgi toplamak ve bu bilgileri temin etmek suretiyle ticareti kolaylaştırmak, özellikle gıda dışı kullanımlar için şeker ve şeker ham maddelerine talebin artmasını teşvik etmek."