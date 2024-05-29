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Özgür Özel paylaştı: CHP'nin meşhur kedisi Şero'nun sağlık durumu nasıl?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Özgür Özel paylaştı: CHP&#039;nin meşhur kedisi Şero&#039;nun sağlık durumu nasıl?

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'nin meşhur kedisi Şero, geçirdiği rahatsızlıktan sonra iyileşerek Genel Merkez'e döndü. CHP lideri Özel, bu haberi 'müjde' diyerek duyurdu. Özel, "Hayvan hakları konusunda partimizin hattı ve duruşu, Şero'nun hassasiyetleriyle aynıdır" dedi.

CHP’nin Ankara Söğütözü'ndeki Genel Merkez binasının bitimi sırasında doğan "Şero" isimli kedi, o günden bu yana yaklaşık 20 yıldır Genel Merkez'de.

Bir süre önce rahatsızlanan "Şero" veterinere götürülmüş ve tedavisinin ardından iyileşmişti.

Özgür Özel paylaştı: CHP'nin meşhur kedisi Şero'nun sağlık durumu nasıl? - 1. Resim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şero'nun son durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Şero'nun taburcu olduğu bilgisini paylaşan Özel, Şero ile olan yeni fotoğraflarını paylaştı.

Özgür Özel paylaştı: CHP'nin meşhur kedisi Şero'nun sağlık durumu nasıl? - 2. Resim

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sizlere bir müjdemiz var: Şeromuz çok hastaydı ancak taburcu oldu. Veterineri Tarkan Özçetin, Şeromuzu getirdi. Hayvan hakları konusunda partimizin hattı ve duruşu, Şero'nun hassasiyetleriyle aynıdır."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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