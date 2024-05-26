CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk seçim vaadini açıkladı! Emeklilere böyle söz verdi

CHP lideri Özel'den canlı yayında adaylık açıklaması: İmamoğlu ve Yavaş fark etmez 3. isim de olabilir

CHP lideri Özel'den canlı yayında adaylık açıklaması: İmamoğlu ve Yavaş fark etmez 3. isim de olabilir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'daki Büyük Emekli Mitingi'nde sıradaki ilk seçim vaadini açıkladı. Emeklilere söz veren CHP lideri Özel, en düşük emekli maaşının 1,5 asgari ücret olacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'daki Büyük Emekli Mitingi'nde açıklamalarda bulundu. Kabalığa hitap eden CHP lideri Özel, emeklilere maaş sözü verdi.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1,5 ASGARİ ÜCRET OLACAK"

Başkent Ankara'daki Büyük Emekli Mitingi'nde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidar olmaları dahilinde emekli maaşlarını asgari ücretle eşitleyeceğini söyledi.

Özel konuşmasının devamında ise iktidarının ikinci yılında en düşük emekli maaşının asgari ücreti de geçeceğinin sözünü verdi.

CHP lideri Özgür Özel, "Emeklilere söz veriyorum. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini birinci parti, iktidar yapacağız. Türkiye ittifakı ile bu seçimleri kazanacağız. Bu ittifakın içindeki sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar, Kürt demokratlar Türkiye'nin bütün demokratları önce hükümeti alacağız sonra size hakkınızı vereceğiz. İlk seçim vadimizi açıklıyorum; CHP iktidarında ilk yüz gün içinde yasal düzenlemeler derhal tamamlanıp en düşük maaşı önce asgari ücrete 2 yıl sonra bırakıldığı yere 1,5 asgari ücrete çıkartılacaktır. Söz veriyoruz." şeklinde konuştu.