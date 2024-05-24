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Özgür Özel'in ziyareti ertelendi: Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

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Özgür Özel&#039;in ziyareti ertelendi: Temel Karamollaoğlu&#039;nun sağlık durumu nasıl?
Chp, Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu, Haber

Politika Haberleri

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ile CHP lideri Özel'in bugün gerçekleştireceği görüşmenin ertelendiği belirtildi. Ertelemeye gerekçe olarak Karamollaoğlu'nun sağlık sorunları gösterildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu bugün parti genel merkezinde saat 15.00'de ziyaret edeceği duyurulmuştu.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, görüşmenin ertelendiği bildirildi. Ziyaretin ertelenme nedeninin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sağlık sorunları olduğu öğrenildi.

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