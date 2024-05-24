CHP lideri Özel'den canlı yayında adaylık açıklaması: İmamoğlu ve Yavaş fark etmez 3. isimde olabilir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında gazetecilerin sorularını cevapladı. Başıboş köpek sorunundan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 45 gazeteciyi Roma'ya götürmesine, Bahçeli ile görüşmeden cumhurbaşkanlığı adaylığına kadar birçok soruya cevap veren Özel, "Adaylıkta ısrarcı değilim. İmamoğlu ve Yavaş fark etmez 3. isimde olabilir" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, tv100'deki canlı yayında Erdoğan Aktaş moderatörlüğünde Kübra Par, Gürkan Hacır ve Betül Araz'ın sorularını cevapladı.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Özel'in açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Türkiye'de sokak hayvanları sorunu var. Pandemiden sonra ciddi şekilde bu sorun var. Ciddi bir şekilde üreme oldu, kısırlaştırma faaliyetlerinde yeterli çalışma yapılmadı. Sabahleyin okula, işine, camiye gidene bir tehdit. Bu sınıfsal bir sorun haline dönüyor. Arabası olmayan, toplu taşıma kullanana, korunaklı sitede oturmayana sorun şeklinde bir durum var. Öncelikle sorunu görmek lazım. Çözümünde nettiz. 2020 yılında Meclis'te komisyon kurduk. 4 partiden vekiller katıldı. Mutabakatla Hayvan Haklarının Koruması Komisyonu raporu yayınlandı. Raporda hayvan hakları fonu kurulması yazıyor. Fonun kurulmasında belediyelerin emlak, çevre vergilerinden, şans oyunları ve kesilen idari para cezalarından fon oluşturulup etkin bir kısırlaştırma seferberliği ve yeterince barınak yapılacaktı. Bunu yapsaydık 4 yılda böyle bir sorun olmayacaktı."

RAPORDA UYUTMA DİYE BİŞEY YOK

"Bu raporda uyutma diye bir şey yok. Uyutma konusu tedavi edilemeyen, kuduz gibi hastalık durumlarında sadece var. Bunların dışında uyutma yok. Bugün karşı karşıya olduğumuz konu tasarruf yapacağız, buna ayıracağımız para yok. Ne yapacağız, öldüreceğiz. Elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu fonun mutlaka kurulması lazım. Belediyeler bunun altından tek başına kalkamaz, o yüzden fon kurulması gerekiyor"

"BAŞIBOŞ HAYVAN SORUNUNU YAŞAMAYAN BİLMİYOR"

"Bu iki uçlu bir sorun. Hayvan hakları savunucularının dedikleri de doğru, bu konudan rahatsız duyanlar da haklı. Yaşamayan bilmiyor. Annesi çocuğu servise okula götürecek, 15 köpek geliyor. Bu konuyu siyasete alet etmemek lazım. Bizim itlaf noktasında, uyutma noktasında anlaşmamız mümkün değil. Bu sorun yok diyemeyiz var. Sorun görmezden gerilemez, ama katledilmeleri karşısında net şekilde dururum. 1,5 milyon köpeği itlaf ederseniz bir kuşakta travma oluşturursunuz. Bu olacak iş değil. Popülizm yapmayacağız"

"BU İŞ 1,5-2 YILDA KONTROL ALTINA ALINIR"

"Bayramda Veteriner Hekimler Odası Başkanını diğer meslek örgütü başkanları gibi aradım. Bu büyük bir sorun. Uygun olduğunuzda bir araya gelip konuşalım dedim. Sağ olsunlar geldiler. Onların taleplerini belediyelerimize direktif olarak yazdık. Eğer uzlaşma zemini aranırsa bu parlamento için birkaç haftalık bir iştir. Benim akademisyenlerden okuduğum gördüğüm 1,5-2 yılda bu iş kontrol altına alınır sorun olmaktan çıkar diyoruz."

İMAMOĞLU'NUN 45 GAZETECİYLE ROMA ZİYARETİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapmasına ilişkin mutabakat metnini imzalamak için Roma'ya giderken yanında 45 gazeteciyi götürmesi lobicilik çalışması. Eğer bu, belediye kaynaklarıyla gazeteciler götürülerek CHP lehine bir siyasi faaliyet ya da belediye başkanının kendi tanıtımı için bir siyasi faaliyet olsa bu hoş bir durum olmaz yanlış bir iş olur. AK Parti'nin bunu ayda 5 kere yaptığı oluyor. Bu sefer CHP'nin yaptığı iş, İstanbul için bir savunuculuk, lobicilik faaliyeti, Türkiye için bir lobicilik faaliyeti.

"BAHÇELİ'YE DE AYRINTILI OLARAK BİLGİ VERDİM"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de yaptıkları görüşmeyi anlatan Özel, şöyle konuştu:

"Çok iyi bir görüşme geçti. Sayın Erdoğan'la yaptığımız görüşmeden Sayın Bahçeli'ye de ayrıntılı olarak bilgi verdim, Erdoğan'dan neler talep ettiğimi anlattım. Vatandaşın bazı meselelerinde ortaklaştığımızı karşılıklı teyit ettik. Erdoğan'a söylediklerimi söyleyince Sayın Bahçeli'nin de diyalog ortamıyla ilgili geri bildirimi 'olumlu bir gelişme' şeklindeydi. Geçmiş devlet yönetimindeki tecrübelerinden birtakım örnekler verdi, anlattı. Kendisinin Sayın Ecevit'le yürüttüğü koalisyon dönemini, diyalog meselesinde geride durmayan bir siyasetçi olmadığını vurgulayan önemli yaklaşımları oldu. Ben de kendisinin MHP'nin Genel Başkanı olarak bu normalleşme sürecine bir kredi verdiğini, prim verdiğini oradan anladım."

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin soru üzerine, iadeiziyareti haziranın ilk haftasında beklediklerini belirterek, Erdoğan ile görüşmesinin somut sonucunun 28 Şubat davası sanıklarının serbest bırakılması olduğunu söyledi.

Normalleşmenin muhalefette yumuşama anlamına gelmediğini ifade eden Özel, "Sonuç aldığımız konuda teşekkür ederiz, alamadığımız konuda mücadele ederiz." dedi.

"KOBANİ DAVASI KARARINI NORMALLEŞME RUHUNA AYKIRI"

Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmenizde Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın durumunu konuştunuz mu?" yönündeki soruya, "Ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmamasının ülkenin başına nasıl sıkıntılar oluşturduğunu detaylıca konuştum." sözleriyle cevap verdi.

Özel, Kobani davasına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Ben 28 Şubat davasındaki tutumu doğru buluyorum. Son derece insani bir meseleydi. Bu kadar bekletilmesi yanlıştı. Ama Kobani davası kararını da bir o kadar normalleşme ruhuna aykırı buluyorum. Çünkü Kobani davası olay olduktan 5 yıl sonra açılmış bir davadır. Kobani'de bir şey olduysa gözümüzün önünde oldu. Twit o gün atıldı, insanlar o gün sokakta vardı. Yasin Börü de o gün öldü. Onun üstüne bir sürü süreç geçti. İddianamede Yasin Börü'nün öldürülmesinde sorumlu tutuluyordu Demirtaş ve diğerleri. Hepsi beraat etti. Nerden ceza aldılar? Yaptıkları açıklamalardan ceza aldılar.

Bir dava siyasi ise o davaya hepimiz karşı çıkmalıyız. Çünkü yarın başka siyasi davalarda sizi yargılarlar. Bunu Türkiye'de normalleştirmemek lazım."

İMAMOĞLU VE YAVAŞ ADAY OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki soru üzerine Özel, bu tartışmaya girmek istemediğini, amacının partisini iktidara taşımak olduğunu belirtti.

Özel, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun toplumsal karşılığını kimse inkar edemez. Biri sağ biri sol açığımız. İkincisi, o ikisi var diye kimse 'Bu partide gelecekte ne kadar başarılı olursa olsun bazı makamlar, adaylıklar bana kapalı' diye düşünmesin. Ben bu beklentiyi de yönetmek zorundayım. Üçüncüsü lider olma avantajıyla kendi adaylığını dayatır, bir çuval inciri batırır kaygısını da bertaraf etmek zorundayım." dedi.

Türkiye Belediyeler Birliğinin seçimlerinde adayları belirleme noktasında sorulan soruya Özel, Belediyeler Birliği delegelerinin belirlendiğini ifade etti.

Toplam delegelerin yüzde 53'ünün CHP'ye ait olduğunu bildiren Özel, "Bütün Belediyeler Birliği yönetimini CHP'den yapabiliriz ama yapmayacağız. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeniden Refah'a da belediyeleri olan partilere güçleri nispetinde yer vereceğiz." açıklamasında bulundu.