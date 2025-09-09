Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Özgür Özel, Taksim'de! Özgür Çelik de törene geldi

Özgür Özel, Taksim'de! Özgür Çelik de törene geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP, Özgür Özel, Taksim, İstanbul, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kuruluş yıl dönümünde Taksim Meydanı'nda törene katıldı. Törende yerine kayyım atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'deki törenin ardından İstanbul Taksim'de partisinin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle çelenk bırakma törenine katıldı. Törene yerine kayyım atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile partililer de katıldı. 

Çelenk törenine yoğun katılım sağlanırken, "Özgür Başkan" sloganları atıldı.

TEKİN TÖREN ALANINA GELMEDİ

Daha önce törene katılacağını belirten CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, alana gelmedi.

Özgür Özel'in törenin ardından İstanbul'daki il binasına gitmeyip Parti Meclisi toplantısına katılmak üzere Ankara'ya gittiği bildirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

YKS ek tercih ne zaman başlayacak, başvurular hangi tarihte yapılacak?Şef Somer Sivrioğlu’nun restoranındaki tadım menüsünün fiyatı dudak uçuklattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fuat Oktay'dan CHP'deki krizle ilgili açıklama: Birbirlerine söylemedikleri şeyin kalmadığı bir ortamı yaşıyoruz - GündemFuat Oktay'dan CHP'deki krizle ilgili açıklamaErdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi - GündemErdoğan, şehit ailelerine başsağlığı dilediİşte Balçova'da iki polisi şehit eden katilin odası! Dedesi gözyaşlarıyla anlattı: Ben bittim - Gündemİşte katilin odası! Dedesi gözyaşlarıyla anlattıGürsel Tekin İl Başkanı olarak Taksim'de! Özgür Özel sorusuna dikkat çeken cevap - GündemÖzgür Özel sorusuna dikkat çeken cevapOkullar açıldı! İstanbul'da trafik yoğunluğu çileye dönüştü - Gündemİstanbul'da trafik yoğunluğu çileye dönüştüGürsel Tekin mal varlığını açıkladı: Kıskanmayın bir gün sizin de olur - GündemGürsel Tekin mal varlığını açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...