Özgür Özel, Taksim'de! Özgür Çelik de törene geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'deki törenin ardından İstanbul Taksim'de partisinin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle çelenk bırakma törenine katıldı. Törene yerine kayyım atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile partililer de katıldı.

Çelenk törenine yoğun katılım sağlanırken, "Özgür Başkan" sloganları atıldı.

TEKİN TÖREN ALANINA GELMEDİ

Daha önce törene katılacağını belirten CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, alana gelmedi.

Özgür Özel'in törenin ardından İstanbul'daki il binasına gitmeyip Parti Meclisi toplantısına katılmak üzere Ankara'ya gittiği bildirildi.