Gürsel Tekin masayı yumruklayıp CHP'lilerin yüzüne söyledi: Ertan Yıldız'ı işaret etti

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla iptal edilmiş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibi görevden alınarak CHP'li Gürsel Tekin ve ekibi 'çağrı heyeti' olarak görevi devralmıştı.

Geçici Kurul Başkanı Gürsel Tekin'in parti binasına geleceği açıklaması CHP'de tepkiyle karşılanmış yönetim mahkeme kararını yok sayarak gerilimi tırmandırmıştı.

BİNADA NÖBET TUTTULAR

İl Başkanı olarak atanan Tekin'in binaya girişini engellemek isteyen bazı CHP'liler, binada nöbet tutarak hem polis ekiplerine hem de Tekin'e zor anlar yaşattı.

Tekin'in partililerle arasında dün yaşanan gerilimin videosu sosyal medyada olay oldu.

"ERTAN YILDIZ HALA PARTİDE"

"Ben Aziz İhsan Aktaş'ın, Ertan Yıldız'ın arkadaşı değilim. Beni partiden atıyorlar, Ertan Yıldız hala partide." ifadelerini kullanan Tekin'in Ensar Aytekin'e ve CHP'lilere sert tepki gösterdiği görüldü.

Tekin'in bu çıkışını partililer ise mevzumuz bu değil diyerek geçiştirmeye çalıştı.

ERTAN YILDIZ NEDEN TUTUKLANDI?

İBB'deki yolsuzluk soruşturması devam ederken Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Ertan Yıldız, Bakırköy'deki bir AVM'nin sahiplerinden 5 milyon euro "rüşvet" istediği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Yıldız, geçtiğimiz günlerde "pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak İBB soruşturması kapsamında itirafçı olmuştu.

"İMAMOĞLU RAHATSIZ OLDU"

Yıldız, ifadesinde, belediye içinde kurulan düzenin sistematik hale getirildiğini açıkça belirterek "Benim doğrudan ilgilenmediğim firmalarda organize bir yolsuzluk vardı. İştiraklerdeki sistem, ihalelerden harfiyat sahalarına, Boğaziçi öngörünüm alanındaki işlerden Medya AŞ ve Kültür AŞ üzerinden yapılan işlemlere kadar çok geniş bir alanı kapsıyordu. Sistemin dışında kalmaya çalışmam, İmamoğlu'nu ve ekibini rahatsız etti" dedi.

Yıldız, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski yöneticilerinden, Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para işlerini kendisine yüklemeye çalıştığını söyledi.

İştiraklerin "Sistem" adı verilen yapıya katkılarının nakdiden ziyade gayri nakdi ve lojistik destek manasında olduğunu belirten Yıldız, "Benim daha önceki ifadelerimde söz ettiğim Aykut Erdoğdu konusu, Süez Katı Atık İşleticisi firma konusu, Ağaç AŞ ihalelerindeki Fatih Keleş'in Ali Sukaş'la beraber çalışmaları, Fatih Keleş ve Ziya Gökmen Togay üzerinden Sarılar'dan tahsil edilen sisteme giren paralar 400 milyon liranın üzerinde bir meblağ tutacaktır. Bu nakit bir giriştir. Fakat iştirakler 5 yılda Ekrem İmamoğlu'nun mantığıyla yönetilseydi bu rakam belki 300-400 milyon dolar bile olabilirdi" dedi.