Adana’da eğlence mekânının ortağı ve solistinin öldüğü hesap kavgasına ilişkin yürütülen soruşturmada korkunç detaylar ortaya çıktı. Hesabı ödemeyen H.Ç. ile silahla ateş ettiği belirlenen akrabası 14 yaşındaki B.D. tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, maktulün yanına gelerek "Sen ne boş adamsın? Hesabını neden ödemiyorsun" demesi üzerine rencide olduğunu söylediği aktarıldı.

11 Aralık'ta saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’ndaki bir barda H.Ç. (46) eğlenirken 'param yok' diyerek hesabı ödemeden çıktı. Ardından H.Ç., çıktığı mekanın yakınında başka bir bara eğlenmeye gitti. Barın ortağı ve solisti olan Kenan Arslan (42), H.Ç.’nin başka mekana eğlenmeye gittiğini duyunca yanına gitti. Arslan'ın tepki gösterdiği H.Ç. masasındaki bardak, çatal ve bıçakları fırlattı. Saldırgan tavırlarının ardından H.Ç. bar çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı.

14 yaşındaki tetikçi B.D.

Ayrıldıktan bir süre sonra mekanın önüne akrabalarıyla birlikte geri gelen H.Ç., Kenan Arslan’ı konuşmak için dışarı çağırdı. Burada çıkan tartışmada H.Ç.'nin yanında bulunan akrabası B.D. (14), belinden tabancasını çıkartıp Arslan'a kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Arslan kanlar içerisinde yere yığıldı. H.Ç. ve B.D. ise olay yerinden kaçtı.

ARSLAN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Arslan hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Arslan, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma yaptı. Kavganın sebebini araştıran cinayet dedektifleri, H.Ç.’nin 15 bin TL hesabı ödemediği ve bir süredir de çevredeki mekanlarda ödeme yapmadığını tespit etti. Söz konusu şüphelilerin izini süren polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kentteki KGYS kameralarını inceleyen ekipler, B.D. ile H.Ç.’nin kaçış güzergahını belirledi. Yapılan çalışmada 2 şüphelinin kaldığı adres de tespit edilerek operasyon yapıldı. Operasyonda 2 şüpheli de kıskıvrak yakalandı.

RENCİDE OLMUŞ!

Şüpheli H.Ç.'nin emniyetteki ifadesinde, "Başka bara geçtim. Kenan yanıma gelerek, 'Sen ne boş adamsın? Hesabını neden ödemiyorsun?' dedi. Rencide oldum" dediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

