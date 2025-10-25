Modi, Netanyahu ile el ele soykırıma imza attı! 'Gazze’yi bombalayan sistemleri üretiyor'

7 Ekim’den bu yana Gazze’de katliamlara imza atan İsrail’e desteğini esirgemeyen Modi hükümetinin, Netanyahu yönetimiyle kurduğu yeni “soykırım ortaklığı” ifşa oldu.

Modi tarafından desteklenen Hindistan’ın en büyük holdingi Tata Group, İsrail’in Filistin’deki işgaline ve Gazze’deki soykırıma doğrudan destek verdi.

New York merkezli Güney Asya siyasi kolektifi Salam tarafından yayımlanan “İşgalin Mimarları: Tata Grubu, Hint Sermayesi ve Hindistan-İsrail İttifakı” başlıklı raporda, Tata’nın Hindistan-İsrail askeri işbirliğinin merkezinde yer aldığı açıklandı.

Rapora göre Tata, Filistinlilerin sürekli gözetim altında tutulması ve mülksüzleştirilmesi süreçlerinde İsrail sistemine derin biçimde entegre olmuş, bu yapının kurumsal bir parçası olarak konumlanıyor.

“SOYKIRIM DONANIMININ PARÇASI'

Rapor, Tata’nın İsrail’e desteği silah, savunma ve dijital teknoloji sektörlerinde yoğunlaştı.

Belgede, “Bu holdingin suç ortaklığı kapsamlıdır; soykırım için gerekli donanımı, günlük baskı için gerekli makineleri ve apartheid için gerekli dijital altyapıyı sağlamaktadır” ifadesi yer aldı.

Tata’nın iştiraki Tata Advanced Systems Ltd (TASL), F-16 savaş uçaklarının kanatlarını ve İsrail Hava Kuvvetleri’nin Gazze’yi bombalamakta kullandığı AH-64 Apache helikopterlerinin gövdelerini üretiyor.

Ayrıca TASL, Israel Aerospace Industries (IAI) ile yaptığı ortaklık kapsamında İsrail Donanması tarafından kullanılan Barak-8 füze sistemlerinin komuta birimlerini tedarik ediyor.

İSRAİL ORDUSUNA ZIRHLI ARAÇ DESTEĞİ

Tata Motors, iştiraki Jaguar Land Rover aracılığıyla, İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da devriye ve baskın operasyonlarında kullandığı MDT David hafif zırhlı araçların şasisini sağlamış.

DİJİTAL GÖZETİM ALTYAPISINDA DA ROL ALDI

Tata Consultancy Services (TCS), İsrail’in finansal ve kamu sistemlerine dijital altyapı sunarken, Filistinlilerin gözetlenmesi için kullanılan Project Nimbus adlı bulut programına da dahil oldu.

Raporda, TCS’nin bu program aracılığıyla “dijital apartheid düzenini güçlendirdiği” kaydedildi.

“SPORLA İMAJ YIKAMA' Salam kolektifi, Tata’nın hayırseverlik görüntüsüyle savaş ekonomisinden elde ettiği kazançları gizlemeye çalıştığını açıkladı. Rapor, “Bu itibar yıkama stratejisi, New York Maratonu’nun ana sponsorluğuyla doruğa ulaşıyor. Bu, soykırımdan kazanç sağlama rolünü gizlemeye yönelik sporla imaj yıkamanın klasik bir örneği” ifadelerini içerdi. Aktivist grup, TataByeBye etiketiyle başlattığı kampanyayla Tata’nın İsrail’le tüm askeri bağlarını koparmasını talep ediyor. “KÜRESEL SAVAŞ ZİNCİRİNİN HALKASI” Ayrıca raporda, Tata’nın ticari faaliyetlerinin “İsrail’in işgal ekonomisiyle ve küresel savaş endüstrileriyle entegre” olduğunu ortaya koydu. “Keşmir’deki insansız hava araçlarından, kuşatma altındaki Gazze üzerindeki savaş uçaklarına kadar Tata’nın metal ve kodunun izleri mevcut” denilen raporda, Hindistan-İsrail işbirliğinin kapitalist çıkarlar, Hindu milliyetçiliği ve Siyonizm’in ortak hedefleri üzerine inşa edildiği öne çıkarıldı. BM: HİNDİSTAN, İSRAİL'İN SİLAH TEDARİKÇİLERİ ARASINDA

BM Özel Raportörü Francesca Albanese’nin raporuna göre Hindistan, Gazze’de işlenen savaş suçlarına rağmen İsrail’e silah ve mühimmat sağlayan 26 ülke arasında yer alıyor.

Özellikle Hindistan merkezli şirketler, insansız hava araçları ve mühimmat sağlayarak İsrail’in saldırılarını kolaylaştırıyor.

MODİ-NETANYAHU EKSENİ DERİNLEŞİYOR

Salam’ın raporu, Hindistan-İsrail ittifakının köklerinin 1960’lardaki gizli silah anlaşmalarına dayandığını, bugün ise Narendra Modi ve Netanyahu liderliğinde “stratejik ortaklık” düzeyine ulaştığını ortaya koydu.

Raporda, “Bu ortaklık, yeni pazarlar arayan Hint sermayesiyle, bölgesel hakimiyet peşinde olan Hindistan devleti ve Siyonist ideoloji arasında kurulan çıkar birliğine dayanıyor” ifadesi yer aldı.