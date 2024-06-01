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Özgür Özel'den CHP'li belediyelere talimat! Şehit yakını ve gazilerle ilgili genelge gönderildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Özgür Özel&#039;den CHP&#039;li belediyelere talimat! Şehit yakını ve gazilerle ilgili genelge gönderildi
Chp, Şehit Aileleri, Gaziler, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla, CHP'li belediyelere şehit aileleri ve gazilerin ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanması amacıyla genelge gönderildi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, partinin şehit aileleri ve gazilerin emanetine sahip çıkmak ve onların ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamak amacıyla kapsamlı bir genelge yayımladığı belirtildi.

ÖZEL BİRİMLER OLUŞTURULACAK

Özel'in talimatı ile gönderilen genelgeye göre, il ve ilçe örgütlerinde şehit aileleri ve gazilerle ilgilenecek özel birimler oluşturulması planlanıyor. Bu bağlamda, büyükşehir ve il belediyelerinde "Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü" kurulması, ilçe belediyelerinde ise aynı isimde masalar oluşturulması öneriliyor.

Genelgede şehit yakını ve gazilere, ulaşım desteği sağlanması ve psikolojik destek verilmesi, lokal/dinlenme tesisi ve misafirhane imkanı sunulması gibi öneriler yer alıyor.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERLE İLGİLİ GENELGE

Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP'nin milli savunma politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, hazırladıkları genelgede, il ve ilçe örgütleri ile belediyelerin bu konudaki çalışmalarını daha koordineli ve etkin hale getirmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Bağcıoğlu, "Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz tüm toplumumuz için bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmak hepimizin vefa borcu ve görevidir. Onların sosyal hayata katılımını desteklemek, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için örgütlerimizi ve belediyelerimizi samimi olarak yanlarında hissettirmek en önemli amaçtır." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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