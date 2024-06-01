Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramdan önce Özgür Özel'i ziyaret edeceğim

AK Parti'nin Kızılcahamam kampında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'i bayramdan önce ziyaret edeceğini açıkladı. Erdoğan, "Yumuşama adı altında kimliğimizden, ilkelerimizden, duruşumuzdan ve kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmişti. Erdoğan da en kısa zamanda Özel'i makamında ziyaret edeceğini duyurmuştu.

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Bugün Ankara Kızılcahamam'da AK Parti kampına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Özel ile görüşmesine de değinen Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde bizi ziyaret etti. Arayı uzatmadan bayramdan önce biz de kendisine iadeiziyarette bulunacağız." dedi.

"KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Erdoğan şöyle devam etti: "Bu yumuşamanın bir tarafı iktidarsa bir tarafı da muhalefettir. Biz kutuplaşmanın, gerilimin tarafında hiç olmadık. Üzerimize düşen varsa gereğini yaparız. Muhalefet kendisini bu noktada samimi bir özeleştiriye tabi tutmalıdır. Biz yumuşa adı altında kimliğimizden, duruşumuzdan, kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz. Muhalefetten de böyle bir taviz beklemiyoruz."