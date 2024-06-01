Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçmenin mesajının gereğini muhakkak yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki kampında seçimleri işaret ederek, "Seçmenden geçer not alamayan bizim takdirimize mazhar olamaz" dedi. Erdoğan, sokağın sesine kulak verdiklerini söyleyip "Mesajların gereğini vakti saati geldiğinde muhakkak yapacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Son 1 yıldır ülkemizin gündemini kaplayan seçim maratonun tamamlanmasıyla siz kardeşlerimle beraber olalım dedik. İstişare toplantılarına devam edeceğiz. 1-2 Temmuz'da Belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Son 1 yılda yaşanan 3 seçimin de kapsamlı muhasebesini yapacağız.

"MESAJLARIN GEREĞİ YAPILACAK"

Halkımızla aramıza görünmez duvarlar koymadık.

Türkiye’nin selameti ve geleceği için söyleyecek sözü, eleştiri ve teklifi olan her bir insanımızla istişare ettik.

AK Parti siyasetinin taşıyıcı kolanları istişare, müzakere ve katılımcılıktır.

Seçmenden geçer not alamayan bizim takdirimize mazhar olamaz. Mesajların gereğini vakti saati geldiğinde muhakkak yapacağız.

Özeleştirimizi yapmak, kendimize ve partimize ayna tutmak için buradayız.

14 ve 28 Mayıs ile 31 Mart seçim sonuçları arasındaki negatif ayrışmayı tüm yönleriyle asla kolaycılığa kaçmadan ele alacağız.

Siyasetimizi kutuplaşma üzerine inşa etmedik. Gerektiğinde sesimizi yükselttik, hukuksuzluk gördüğümüzde var gücümüzle karşısında durduk. Kim olursa olsun biri yanağımıza tokat atmaya kalktığında karşılığını verdik. Edepten hiç taviz vermedik ama edepsizliği de karşılıksız bırakmadık.

Kürtler, bu ülkede bir dönem uygulanan yanlış politikalar neticesinde ötelenmişlerdi. Hepsiyle biz kucaklaştık.

Yüzde 52'nin oyunu alırken geri kalan yüzde 48'e de mazhar olduk.

14-27 Mayıs seçimleri öncesi siyaset sahnesinde olanları asla unutamayız. Bugün aklımıza getirmek dahi istemediğimiz nice operasyona maruz kaldık. Seçim gecesi 'kazanıyoruz' senaryosu tarihe yazıldı.

Özgür Özel'e iadeyi ziyarette bulunacağım. Siyasette bir yumuşama arzu ettiğimizi ifade ettim. Biz bu konuda son derece rahat ve özgüvenliyiz. Biz kutuplaşmanın tarafında olmadık. Yine de üzerimize düşen varsa hiç çekinmeden yaparız. Muhalefet kendisini samimi bir özeleştiriye tabii tutmalıdır.

Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin de bizim de kırmızı çizgileri vardır. Aynı şekilde ana muhalefet partilerinin de kırmızı çizgileri olduğunu biliyoruz. Siyaset belli sınırlar içinde yapılır. Biz yumuşama adı altında kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz. Muhalefetten de böyle bir taviz beklemiyoruz.

Terör örgütlerine siyaseti dizayn fırsatı veren aynı kasvetli iklimdi. Muhalefetin de bu gerçeği görerek yeni üslüp çabalarını takdir ediyoruz.

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