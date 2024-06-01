Sandıklar kuruldu! Yedi ilçe ve beldede yarın seçime gidilecek

Seçim iptal edilen yerlerde sandıklar yeniden kuruluyor, 7 ilçe ve beldede yarın seçime gidiliyor. 210 muhtar yeniden seçilecek, 16 muhtarlıkta ihtiyar heyeti belirlenecek.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ / ANKARA - Türkiye, yarın yeniden sandık başına giderek 7 ilçe ve belde belediyesi, 210 muhtarlık ve 16 ihtiyar heyeti için oy kullanacak. Düzce’deki iki köyde ise halk oylaması yapılacak. Yüksek Seçim Kurulunun, 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçim sonuçlarına yapılan itirazlar sonucunda verdiği iptal kararı doğrultusunda Aksaray’ın Güzelyurt, Kayseri’nin Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan ilçeleri ile Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez’e bağlı Sağlık beldelerinde sandıklar kuruldu.

Vefat, mazbata iptali gibi gerekçelerle boşalan bazı belediye meclis üyeliği ve muhtarlıkların da eklenmesiyle Türkiye genelinde sandık kurulacak adres sayısının 235’i bulduğu öğrenildi.

324'LÜK FARK İTİRAZI GETİRDİ

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde seçimi CHP’nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82 oy alarak yüzde 33,30 oy oranıyla ilk sırada tamamlamıştı. Yağan’ın MHP’li rakibi ise yüzde 31,18 oy oranıyla ikinci sırada yer almıştı. İki aday arasındaki oy farkı ise 324 olmuştu. MHP’nin itirazı sonucunda YSK buradaki belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin yenilenmesine karar vermişti.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesindeki belediye başkanlığını ise DEM Parti’nin adayı yüzde 33,20 oy oranıyla Serhan Paydaş kazanmıştı. AK Parti’nin adayı Aslan Ali Bayık ise yüzde 30,72 oy oranında kalmıştı. İki aday arasında 521 oy farkı çıkmıştı. AK Parti’nin itirazı üzerine seçimlerin iptaline karar verilmişti.