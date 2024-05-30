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Haberler > Politika > On binlerce seçmen 2 Haziran'da sandık başına gidiyor!

On binlerce seçmen 2 Haziran'da sandık başına gidiyor!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
On binlerce seçmen 2 Haziran&#039;da sandık başına gidiyor!

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

31 Mart seçimlerinde sonuçlara itiraz edilen 3 ilçe ve 4 belde 2 Haziran'da sandık başına gidecek. 50 bini aşkın seçmenin sandık başına gideceği seçimlerde en büyük yarışın merhum Alparslan Türkeş’in de memleketi olan ve mühürsüz oy kullanımı ile seçimin iptal olduğu Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yaşanması bekleniyor. 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart seçimlerinin kesin sonuçlarını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. Pek çok yer seçimin tekrarına karar verilmişti. 

YSK'nın aldığı karara göre, 2 Haziran Pazar günü Aksaray'ın Güzelyurt, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı seçimleri için bir kez daha sandık kurulacak.

3 ilçe ve 4 beldede tekrarlanacak seçimlerde 50 binden fazla seçmen sandığa gidecek.

HİLVAN BELEDİYESİ

Şanlıurfa’nın Hilvan İlçe Seçim Kurulu, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ile yeni mahallelerin muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerinin iptaline karar vermişti. İlçe belediye başkanlığı seçimi, 2 Haziran’da yenilenecek.

PINARBAŞI BELEDİYESİ

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde de CHP'nin "belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptali ve yenilenmesi yönündeki kararların kaldırılması" talebini reddeden YSK, Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

On binlerce seçmen 2 Haziran'da sandık başına gidiyor! - 1. Resim

Öte yandan büyük yarışın Merhum Alparslan Türkeş’in de memleketi olan ve mühürsüz oy kullanımı ile seçimin iptal olduğu Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yaşanması bekleniyor. Burada seçimin 31 Mart’ta olduğu gibi yine MHP-CHP arasında geçeceği ifade ediliyor.

Milliyetçi seçmen ağırlıklı olan Pınarbaşı’na CHP, Mansur Yavaş’ı götürdü. Yavaş, seçmene “Keçiören ile kardeş belediye yapacağı” sözünü verdi. AK Parti’nin aday çıkarmayıp MHP adayını desteklediği Pınarbaşı’nda, Cumhur İttifakı yöneticileri vatandaşlara kombi desteği verileceğini, yolların yenileneceğini vadetti.

GÜZELYURT BELEDİYESİ

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde AK Parti yetkilileri, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etmişti. İncelemenin ardından itirazı kabul eden kurul, seçimin yenilenmesine karar verdi.

GÜNEYKAYA BELDE BELEDİYESİ

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde yapılan seçimler de iptal edilmişti. Güneykaya'da 3 sandığın kurulduğu Güneykaya Anadolu Lisesi'nde oy kullanma işleminin ardından yaşanan arbede nedeniyle seçimler yenilecek.

On binlerce seçmen 2 Haziran'da sandık başına gidiyor! - 2. Resim

BÜYÜKKARIŞTIRAN BELDE BELEDİYESİ

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde de yeniden seçim yapılacak. CHP, 2 sandıkta 2 kısıtlı kişinin oy kullandığı gerekçesiyle itiraz etmişti.

AKPAZAR BELDE BELEDİYESİ

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde AK Parti, sandık görevlilerince bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etmişti. İncelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.

On binlerce seçmen 2 Haziran'da sandık başına gidiyor! - 3. Resim

SAĞLIK BELDE BELEDİYESİ

Aksaray'ın Merkez ilçesine bağlı Sağlık beldesinde de 'kısıtlı seçmenlerin' oy kullandığı gerekçesi ile AK Parti tarafından yapılan itiraz sonucunda seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verildi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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