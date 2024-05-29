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Seçim sonrası şaşırtan anket! En çok beğenilen siyasetçi kim?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Seçim sonrası şaşırtan anket! En çok beğenilen siyasetçi kim?
Metropoll, Siyaset, Anket, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden 2 ay geçti. Metropoll "En beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" konulu bir anket yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın öne çıktığı anket gündeme bomba gibi düştü. İşte o sonuçlar...

Metropoll Stratejik Ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, "En beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" konulu bir anket yayımladı. Ankette "Ekonomik sorunları hangi parti çözer?" gibi dikkat çeken başlıklar da bulunuyor. Ayrıca hangi partinin daha çok oy aldığı da görülüyor.

EN ÇOK BEĞENİLEN SİYASETÇİ KİM?

Metropoll'ün anket sonuçları, gazeteci Zafer Şahin tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Anket sonuçlarına göre yüzde 22,1 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 18,8 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile Mansur Yavaş ve yüzde 13,0 ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu en çok beğenilen siyasetçiler oldu.

Seçim sonrası şaşırtan anket! En çok beğenilen siyasetçi kim? - 1. Resim

EKONOMİK SORUNLARI HANGİ PARTİ ÇÖZER?

"Türkiye'nin ekonomik sorunlarını hangi parti çözer?" sorusuna ise vatandaşlar, yüzde 21,2 AK Parti, yüzde 19,3 CHP dedi. Öte yandan ankette, CHP'nin oyunun AK Parti'nin önüne geçtiği gözlemlendi.

Seçim sonrası şaşırtan anket! En çok beğenilen siyasetçi kim? - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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