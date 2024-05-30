MSB’den PKK’nın sözde seçim hazırlıklarına tepki: Oldubittiye fırsat vermeyiz

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Suriye'de kirli bir seçim planına kalkışan PKK'ya izin verilmeyeceği belirtildi.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK’nın Suriye’de sözde yerel seçim hazırlıklarının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Bakanlık kaynakları “Terör örgütü, üçüncü tarafların verdiği cesaret ve destekle kendini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Sözde seçim çalışmaları Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez bir durum olduğu gibi bölgede huzurun ve barışın sürdürülebilmesi açısından olumsuz etkiler doğurabilecek potansiyele de sahiptir.

MGK bildirisinde ifade edildiği gibi Irak ve Suriye’de gasbettiği toprakları terör yuvası haline getiren PKK/KCK-PYD/YPG’nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceğini, millî güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceğini bir defa daha vurguluyoruz” dedi.

Bu arada TBMM Millî Savunma Komisyonunda görüşülen TSK Personel Kanununa ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinde, harekâtlar ve operasyonlar hakkında basın ve yayın organlarında yorumlarda bulunan emekli generallere yönelik cezai müeyyideler içeren madde, metinden çıkarıldı. Akif Bülbül İZMİR