Özgür Özel'e saldırı soruşturması için 2 başmüfettiş görevlendirildi! Bakan Yerlikaya'dan TGRT Haber'e özel açıklama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni çıkışında Selçuk Tengioğlu tarafından saldırıya uğramıştı. "Medya Kritik" programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştüğünü söyleyerek detayları aktardı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni çıkışında Selçuk Tengioğlu tarafından saldırıya uğramıştı.
TGRT Haber ekranlarında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, olaya ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştüğünü açıkladı.
SORUŞTURMADA KORUMALAR DA VAR
Atik, Özel'e yönelik saldırı ile ilgili yürütülen soruşturmaya, CHP liderinin korumalarının da dahil edildiğini söyledi.
"2 EMNİYET BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ"
Atik, Yerlikaya ile yaptığı görüşmeyle ilgili şu açıklamaları yaptı:
Bakan Yerlikaya, '2 emniyet başmüfettişi görevlendirerek ‘korumalarla ilgili soruşturma başlattık' dedi
Saldırı anından itibaren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelişmeleri yakından takip ederek sık sık Özel’le konuştuğunu söyledi.
Aynı koruma ekibi Özgür Özel’le çalışmaya devam edecek. Özel, korumalarına ‘vatandaşla arama girmeyin’ talimatı vermiş. Özgür Özel’in bu talimatı nedeniyle güvenlik zafiyeti oluşmuş. Saldırının tüm detayları inceleniyor.