Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi neden Meclis'e getirilmedi? PKK'nın silah bırakma tarihi için çarpıcı açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısı ve İmralı'dan gelen terör örgütü PKK'nın kongreye giderek kendisini feshetmesi talebi sonrası gözler Kandil'den gelecek silah bırakma kararına çevrildi. PKK ne zaman silah bırakacak sorusu gündemdeyken gazeteci yazar Şamil Tayyar "Çok kısa süre içinde PKK’nın feshi konusunda karar çıkabilir” dedi. Öte yandan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "Ailesi istemediği için Sırrı Süreyya Önder'in naaşı Meclis’e getirilmedi" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısı ile başlayan 'terörsüz Türkiye' sürecinde terör örgütü PKK'nın silah bırakması bekleniyor.

Bahçeli'nin çağrısı sonrası İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, 27 Şubat'ta örgütün yönetim konseyi KCK'ya seslenerek kongreye gidilmesini ve örgütün lağvedilmesini talep etmişti.

Sonrasında PKK 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak şekilde ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Öcalan'ın çağrısı sonrası gözler Kandil'den gelecek silah bırakma kararına çevrilirken TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında süreç masaya yatırıldı.

PKK NE ZAMAN SİLAH BIRAKACAK?

'Terörsüz Türkiye' sürecindeki ilerleyişe dikkat çeken gazeteci yazar Şamil Tayyar, "Çok kısa süre içinde PKK’nın feshi konusunda karar çıkabilir" ifadelerini kullandı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise konuya ilişkin "Devlet hala temkinli şekilde bekliyor. Beklenti bu ay içinde örgütün silah bırakması yönünde" açıklamasında bulundu.

PKK'nın yurt içinde tamamen pasif hale getirildiğine vurgu yapan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük "PKK şartsız silah bırakınca diğer meseleler konuşulur. PKK’ya güvenme konusunda itirazlar dikkate alınmalı. Bir süre verilecek ama çok beklenmeyecek dendi. Türkiye zaten içerde PKK’yı bitirdi. Artık şartsız silah bırakılması bekleniyor" diye konuştu.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN CENAZESİ NEDEN MECLİS'E GETİRİLMEDİ?

Gazeteci Yazar Şamil Tayyar, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in 'terörsüz Türkiye' sürecine katkılarına dikkat çekerek "Önder ‘Kürt meselesine en samimi yaklaşan Erdoğan’ demişti” dedi.

Önder'in cenaze törenine ilişkin konuşan Fatih Atik "Ailesi istemediği için Meclis’e naaşı getirilmedi. Devlet Bahçeli, salon girişinde Önder’in fotoğrafına dokundu. Süreyya Önder yüreği geniş bir insandı. Köprü görevi kuran önemli bir işlev üstlenmişti. Uzatılan el sadece Süreyya Önder’e değildi, uzatılan el devletin şefkat elidir. Tüm partiler oradaydı. Dikkat çeken görüntü, Süreyya Önder’in Türk Bayrağı’na sarılı naaşıydı" ifadelerini kullandı.



