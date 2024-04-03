Pakistan'dan İstanbul'daki yangın faciası için başsağlığı mesajı

İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın eksi 1 ve eksi 2'nci katlarında bulunan bir gece kulübünde dün tadilat sırasında yangın çıktı. Yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Facia sonrası dünyanın birçok yerinden Türkiye'ye taziye mesajı yağarken, bir başsağlığı mesajı da Pakistan'dan geldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı dilekleri ifade edildi.

Açıklamada, Pakistan halkı ve hükümetinin, Türk halkının yanında olduğu vurgulandı.

İTALYA, İSVEÇ VE İSPANYA'DAN DA MESAJ

Öte yandan, Türkiye'deki diplomatik misyon temsilcilikleri de taziye mesajlarına devam ediyor.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yangından dolayı büyük üzüntü duyulduğu, ailelerin acısının paylaşıldığı ve yaralılara acil şifalar dilendiği belirtildi.

İsveç'in Ankara Büyükelçiliğinden yapılan paylaşımda da hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır dilendi.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin paylaşımında da can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır ve yaralılara şifa diliyoruz" ifadesine yer verildi.