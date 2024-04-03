Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Ankara'da bir sanayi sitesinde çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Araç lastiklerinin yanması nedeniyle bölgede art arda patlamalar meydana geliyor.

Yenimahalle ilçesinde yer alan sanayi sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale devam ediyor.

Araç lastiklerinin yanması nedeniyle bölgede art arda patlamalar meydana geliyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) araç lastiklerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, kentin birçok yerinden görülen yangına müdahale ediyor.

