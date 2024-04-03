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Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da bir sanayi sitesinde çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Araç lastiklerinin yanması nedeniyle bölgede art arda patlamalar meydana geliyor.

Yenimahalle ilçesinde yer alan sanayi sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale devam ediyor.

Araç lastiklerinin yanması nedeniyle bölgede art arda patlamalar meydana geliyor.

Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın - 1. Resim

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) araç lastiklerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, kentin birçok yerinden görülen yangına müdahale ediyor.

Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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